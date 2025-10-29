袁冰妍遭封殺3年解禁曬近況！　網瘋傳「馬上拍短劇」復出時間曝

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星袁冰妍因演出仙俠劇《琉璃》爆紅，卻在2022年7月涉嫌偷逃稅風波，被罰97萬人民幣（約新台幣437萬元），2023年遭稅務總局點名「經約談警示後，仍整改不徹底」，演藝工作因故全面停擺。就在外界認為她難以復出之際，其社群帳號解封，並且更新近照！

▲袁冰妍遭封殺3年解禁曬近況。（圖／翻攝自微博）

袁冰妍名下公司涉及偷逃稅，後來名下公司註銷，微博個人帳號與工作室都遭禁言，演藝事業受到重大打擊。但網友發現，袁冰妍工作室及她的社群帳號解除禁言狀態，重新開放留言互動，顯示復出可能，10月25日微博帳號轉發央視台灣光復80周年貼文，立即被視為解封跡象。

此外，袁冰妍的小紅書也恢復更新，近日曬出手持冰淇淋、回眸一笑的影片，拍攝地點是上海。即使已經3年沒有出現在螢光幕前，鏡頭中的她仍散發女明星氣質，身穿一件簡潔的白色長袖襯衫，搭配深色長褲或長裙，臉上氣色不錯，帶著一抹淺淺的、溫柔的微笑及眼神。

▲袁冰妍微博解禁後第一則發文是轉發央視新聞。（圖／翻攝自微博）

袁冰妍因捲入稅務問題，2021已經拍畢的仙俠劇《落花時節又逢君》遭換角重拍，2022年原本要接拍古裝劇《狐妖小红娘》，也遭到換角。如今她社群平台可以發文，有娛樂博主聲稱：「她是真的要復出，她馬上就要去橫店拍短劇，就這一兩個月的事，她自己組建的團隊，短劇出了名賺快錢。」陸網更瘋傳她11月會正式復出，是否如傳言回到螢光幕前，很快便能有答案。

▲多個娛樂博主聲稱袁冰妍未來接短劇，本人尚未證實。（圖／翻攝自微博）