黃國倫自爆「隱瞞腎結石當兵2次」　親揭遭退訓內幕

記者王靖淳／綜合報導

新北檢警發動第三波搜索，21日發現有多名藝人找專門集團閃兵，包含修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰，以及Energy的坤達、書偉，5人遭拘提後全數認罪，消息曝光後掀起外界關注。為此，藝人寇乃馨最近也在IG發布短片，分享與老公黃國倫談論當兵的爆笑對話。

▲黃國倫入伍兩次。（圖／翻攝自Instagram／nancykou0522）

影片中，寇乃馨好奇地問黃國倫：「你覺得是婚姻生活的訓練強度比較高，還是當兵生活的訓練強度比較高？」沒想到，黃國倫竟語出驚人地表示：「這個問題並不存在，因為我還沒有退伍」，似乎在暗指婚姻，就是他的第二個軍旅生涯。他更自爆，自己當年入伍了兩次，第一次還是體格要求嚴格的憲兵，讓寇乃馨當場吐槽：「憲兵不是要高高帥帥的嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃國倫隱瞞自己有腎結石。（圖／翻攝自Instagram／nancykou0522）

面對老婆的質疑，黃國倫強調自己身高有符合170公分的標準，隨即又自爆當初其實隱瞞有腎結石，才會被判定為甲種體格。他坦言當年就是想要被操才會想當憲兵，沒想到，在被操了兩個月後還是被發現，最終遭到退訓，「所以我又重新入伍了一次，當陸軍。當年我真的有個夢想，沒有近視是甲種體格，甲種體位就是海陸、蛙人、空軍，幻想說我當兵就要當厲害一點，但是我沒有講我有腎結石，差一點也有可能去當海軍陸戰隊。」

▲黃國倫認為當兵是登大人的過程。（圖／翻攝自Instagram／nancykou0522）

談到當兵的心得，黃國倫表示：「當兵是個登大人的過程，我覺得男生變男人，很多你不想做的事情，但是必須做的事，那些東西才會讓你成長。」影片內容曝光後，立刻掀起網友留言討論。