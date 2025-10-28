君綺23週年啟動「美不設限」！金泰希代言電波療程再掀話題

娛樂中心／綜合報導

美麗不是一瞬間的奇蹟，而是長年累積下來的堅持與選擇，尤其在這個醫美市場選擇琳瑯滿目的時代，安全與信任便成為最珍貴的標準！23年來，君綺醫美始終堅持「安心」與「信賴」的原則，從不跟風，只專注於讓每一次療程與用心，都能經得起時間的考驗。

▲金泰希代言電波療程再掀話題。（圖／業者提供，下同）

在醫美療程百花齊放的今天，君綺醫美除了持續培訓專業醫師，確保每位顧客都能獲得最精準的評估與安全照護，同時也堅持來源透明、效果可靠的正貨。從基本的雷射療程到精準的音波電波療程，每一步都強調安心體驗與值得信賴的效果……適逢邁入第23年的週年慶，君綺醫美更特別推出療程企劃「綺蹟23美不設限」主題活動，包括由台灣代言人陳美鳳推薦的海芙音波拉提等療程，讓顧客能在安心的環境下嘗試不同保養選項，無論是初次體驗或長期維持，都能找到專屬答案。

今年，有了韓國第一美女金泰希的加入，更讓君綺電波話題滿滿！女神的保養哲學很簡單，那就是「自然＋專業並行」，就像她的形象，優雅卻真實，精緻卻也不失自在。從戲劇女神到人妻、母親，金泰希一路走來，始終保持光彩，她的選擇——君綺電波，也成了許多女性「安心變美」的頭號選擇。

美麗從來不是追求別人的樣子，而是找到最適合自己的方式！君綺醫美透過專業醫師的諮詢與規劃，讓每個人都能在短時間內體驗到「原來這才是我的最佳狀態」！把握君綺醫美23週年的契機，把這場「安心醫美」作為送給自己的禮物，帶著自信和美麗，繼續走向屬於妳的舞台。