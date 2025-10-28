太衝擊！圭賢舌吻長頸鹿「親完還牽絲」　韓網笑瘋：最暴力預告片

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣綜藝《新西遊記》最後一季停在2020年的第8季，等了6年，粉絲終於等到衍生節目《去肯亞的三餐》，3位成員李壽根、殷志源、SJ圭賢結隊前往肯亞，官方日前公開預告，但最後一幕卻讓觀眾看得超衝擊，圭賢鼓起勇氣與長頸鹿舌吻，畫面太震撼。

▲《去肯亞的三餐》官方近日公開預告片。（圖／翻攝自Netflix YouTube）



《去肯亞的三餐》官方近日公開預告片，李壽根、殷志源、SJ圭賢體驗當地特色、服裝，並以奇特的時尚品味現身，光是影片一開頭，就讓粉絲捧肚大笑「熟悉的味道回來了」，除了宣揚更多文化，3人還親近大自然。

▲圭賢舌吻長頸鹿親完還牽絲。（圖／翻攝自Netflix YouTube）



其中預告片最令粉絲吃驚的是，圭賢真的與長頸鹿上演「舌吻」，他嘟著嘴餵食，長頸鹿則是伸出又黑又長又粗的舌頭，親完還有口水牽絲，震撼畫面讓大批網友忍不住尖叫。

《新西遊記》系列向來以爆笑懲罰與無厘頭任務著稱，3人名義上是「獎賞旅行」，但也有網友笑稱「這根本是懲罰了哈哈哈」，也有人幽默形容「這是到目前為止看過最暴力的預告片」，節目未開播就已成功掀起話題熱潮。