11月2日星座運勢／處女座脫單把握今天！ 雙魚善用科技獲財
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：勝不驕敗不餒
感情：對方接受了你
財運：正財收入穩定
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：處女
雙子座 ♊
工作：接受所有可能
感情：伴侶心有靈悉
財運：資金糾紛解除
幸運色：大紅色
貴人：魔羯
小人：獅子
天秤座 ♎
工作：把握最好商機
感情：用心經營愛情
財運：研究國際貨幣
幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：雙魚
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：建立良好口碑
感情：禮讓容忍對方
財運：建立多元資產
幸運色：橙色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
金牛座 ♉
工作：提供指導支持
感情：散發個人魅力
財運：投資眼光獨特
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊
處女座 ♍
工作：保障業務運作
感情：外出結識異性
財運：加強投資學習
幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：金牛
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：努力共同願景
感情：內心非常狂野
財運：理財變得成熟
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：天秤
天蠍座 ♏
工作：投入心血工作
感情：突顯感性一面
財運：提高適應能力
幸運色：灰色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
雙魚座 ♓
工作：推進智慧經營
感情：愛情滋養心靈
財運：善用科技賺錢
幸運色：大紅色
貴人：處女
小人：魔羯
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：提升企業價值
感情：溫馨珍惜伴侶
財運：可以學習投資
幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：天蠍
獅子座 ♌
工作：掌握成功方法
感情：滋養情感之花
財運：商務談判順利
幸運色：卡其色
貴人：牡羊
小人：射手
射手座 ♐
工作：改掉不好習慣
感情：青春澎湃活力
財運：降低日常消費
幸運色：紅色
貴人：天秤
小人：雙子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
