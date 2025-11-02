ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粿粿家人怒控范姜「愛計較」
「海鷗」颱風生成！
搭捷運「巧遇3潮男」竟是大咖天團
11月2日星座運勢／處女座脫單把握今天！　雙魚善用科技獲財

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：勝不驕敗不餒

感情：對方接受了你

財運：正財收入穩定

幸運色：黃色

貴人：雙魚

小人：處女

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：接受所有可能

感情：伴侶心有靈悉

財運：資金糾紛解除

幸運色：大紅色

貴人：魔羯

小人：獅子

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：把握最好商機

感情：用心經營愛情

財運：研究國際貨幣

幸運色：粉紅色

貴人：射手

小人：雙魚

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：建立良好口碑

感情：禮讓容忍對方

財運：建立多元資產

幸運色：橙色

貴人：水瓶

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：提供指導支持

感情：散發個人魅力

財運：投資眼光獨特

幸運色：粉紅色

貴人：天蠍

小人：牡羊

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：保障業務運作

感情：外出結識異性

財運：加強投資學習

幸運色：紫色

貴人：獅子

小人：金牛

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：努力共同願景

感情：內心非常狂野

財運：理財變得成熟

幸運色：粉紅色

貴人：金牛

小人：天秤

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：投入心血工作

感情：突顯感性一面

財運：提高適應能力

幸運色：灰色

貴人：巨蟹

小人：水瓶

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：推進智慧經營

感情：愛情滋養心靈

財運：善用科技賺錢

幸運色：大紅色

貴人：處女

小人：魔羯

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：提升企業價值

感情：溫馨珍惜伴侶

財運：可以學習投資

幸運色：淡藍色

貴人：雙子

小人：天蠍

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：掌握成功方法

感情：滋養情感之花

財運：商務談判順利

幸運色：卡其色

貴人：牡羊

小人：射手

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：改掉不好習慣

感情：青春澎湃活力

財運：降低日常消費

幸運色：紅色

貴人：天秤

小人：雙子

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

粿粿家人怒控范姜彥豐「愛計較」：3年真的夠了！

10小時前

范姜彥豐反擊粿粿：「鋪天蓋地的謊言和誇飾」　「幫妳買包說我沒出生產費」

14小時前

金音獎爆意外...女歌手衣服被扯壞慌喊：奶頭露出來了！全場傻眼

10小時前

音樂人屠穎跑步跌倒猝逝震驚演藝圈　吳青峰、楊丞琳、林俊傑發聲悼念

7小時前

搭捷運一半「巧遇3超帥潮男」竟是大咖天團！　民眾激動當場嚇哭

9小時前

直擊／GD大巨蛋證實BIGBANG合體！　預告4月喜訊：會很有趣

11小時前

錦雯清唱6個字「遭索取5萬元版權費」　李竺芯首露面：欣然接受

11小時前

粿粿17分鐘完整懺悔全文！　范姜在家沒工作「卻抽成酬勞」：真的累了

17小時前

直擊／G-DRAGON唱到第10首「造型出事了！」　神級保鑣虎哥急救援

12小時前

獨／馮淬帆簽「不急救」安詳辭世！　友人離開5分鐘⋯被急call回院陪最後一程

18小時前

早上還在發文…金曲音樂人屠穎疑跑步摔倒過世　享壽62歲

13小時前

范姜彥豐「不滿名字被排在粿粿後」！　母親節大吵成最後一根稻草

20小時前

剛剛
剛剛
15分鐘前0

11月2日星座運勢／處女座脫單把握今天！　雙魚善用科技獲財

47分鐘前0

粿粿、范姜彥豐婚變鬧劇燒3天！人妻主播勸世：千萬不要奉子成婚

1小時前414

丫頭昔錯挺王子「專情不愛玩」　PTT鄉民翻出猛嘲諷

1小時前2

影／下一部戲？舒淇笑喊不拍年代片　回望20歲的女孩「我勇敢直率」

1小時前1113

批粿粿「背叛者反過來檢討被害人」　欣西亞：都是外遇慣用辯解詞

5小時前413

粿粿范姜PO影片爆料婚變　律師：到法庭上絕對不利

7小時前80

音樂人屠穎跑步跌倒猝逝震驚演藝圈　吳青峰、楊丞琳、林俊傑發聲悼念

9小時前73

丁寧自爆「夫妻互不相讓」 狂吵整整7年！　靠轉念頓悟：關係是面鏡子

9小時前1218

搭捷運一半「巧遇3超帥潮男」竟是大咖天團！　民眾激動當場嚇哭

10小時前1838

金音獎爆意外...女歌手衣服被扯壞慌喊：奶頭露出來了！全場傻眼

