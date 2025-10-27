JKF女郎身材超辣！拍攝尺度突破「A4腰全看光」　理想型大公開

記者孟育民／台北報導

亞洲男性娛樂第一品牌JKF雜誌十月份封面人物請到模特兒出身的旺旺小仙，大膽換上爆乳內衣，獻出拍攝封面的初體驗。雖然是第一次登上JKF雜誌封面，旺旺小仙絲毫不怯場，展露自己最優雅、誘人的一面。旺旺小仙過去在模特兒圈有著豐富資歷，因緣際會成為JKF女郎。她說：「很幸運的是剛好遇到漂亮經紀姊姊的邀約，也希望給自己一個新的跳板，這才選擇踏入這個大家族。」

▲「旺旺小仙」拍攝封面。（圖／JKF提供）

同時兼具纖細的體態和傲人罩杯的旺旺小仙，以一頭俏麗短髮造型受到許多粉絲的讚賞，讓她瞬間成為詢問度超高的女郎。她透露：「其實一開始很猶豫要不要改變造型，但許多「仙貝」（旺旺小仙的粉絲暱稱）都非常支持和鼓勵我做自己，而我也希望未來的作品能做出些突破，所以一鼓作氣下就剪掉留了多年的頭髮，沒想到會在剛落幕的2025 TRE 國際成人展獲得如此驚人的好評。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「旺旺小仙」展現傲人身材。（圖／JKF提供）

而她在拍攝JVID等作品時尺度極大，旺旺小仙坦言在正式拍攝前難免還是會緊張，對她來說，尺度大開的不二法門就是：「無論是合作過多少次、多麽信任的攝影師，都還是得經過溝通、確認尺度才接著進行拍攝。」未來她還想出版實體寫真書，大推自己身上最滿意的三個部位是會笑的眼睛、A4腰以及看似骨感卻Q彈有肉的翹臀。

旺旺小仙也開出理想型要具備三大條件，包括對她要有真誠、偏愛和擁有一顆善良的心。如果能贏得旺旺小仙芳心，當另一半心情不好時，有機會看到旺旺小仙在身上繫著蝴蝶結，化身最誘人的禮物。

