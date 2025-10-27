鄭智化道歉！坦承「連滾帶爬」是情緒用詞　親感謝地勤人員

記者張筱涵／綜合報導

資深歌手鄭智化近日因在深圳機場登機過程發生不愉快，發文痛批遭遇「連滾帶爬」引發輿論熱議。事後他於10月27日下午1點12分再度透過社群平台發文，正式澄清用詞爭議並向機場服務人員致歉，表示「連滾帶爬」只是情緒性發言，並感謝當天協助的工作人員「服務非常好」。

▲鄭智化。（圖／翻攝自微博／鄭智化）



鄭智化在最新聲明中寫道：「連滾帶爬的用詞，是我登機過程不順，一時氣憤的遣詞，這個我必須為我的用詞道歉。」他強調當時推輪椅的小哥「服務非常好，甚至直接攙扶我的腿進機門」，並特別向全體服務人員致謝，「希望不要因此對服務人員造成不好影響。」他也表示，此事引發社會對少數群體權益的關注，「比我個人感受意義更大，交給社會各方討論。」

▲鄭智化道歉。（圖／翻攝自微博）



這起風波起於鄭智化25日發文批評深圳機場服務態度「沒人性」，稱自己行動不便、登機過程艱辛，甚至形容「連滾帶爬才上飛機」，26日登機畫面曝光後，部分網友質疑他「誇大其詞」，指出影片中工作人員全程有協助。

對此，鄭智化26日凌晨曾表示，深圳機場已道歉，他也選擇不再追究，並強調：「我相信這只是個別司機的惡劣行徑，而非整個機場的問題。」他同時呼籲改善無障礙設施，「希望深圳機場能與這座城市的優質形象並進。」

▲鄭智化登機片曝光。（圖／翻攝自微博）

事件延燒後，他再度發出長文指出，這並非個案，而是長年累積的親身經歷。他回憶多次在中國各地機場被不友善對待，包括南京機場要求他脫下金屬支架鞋過X光、新疆與上海機場堅持將拐杖託運或延誤安檢時間長達半小時。他語帶無奈地寫道：「我的天，支架就是我的腿，沒有腿我怎麼行動？」並呼籲安檢人員應有更多同理心，「殘疾人也是人，我們是旅客，不是罪犯！」

針對他提到「登機車與艙門高低差導致輪椅難以進入」的情況，深圳機場方面則解釋：「為防止設備刮碰飛機，根據安全規範，登機車與艙門需保持約20公分高度差，確實可能造成輪椅旅客不便。」

風波延燒多日，鄭智化27日以誠懇口吻收尾，希望外界焦點能從個人事件轉向對弱勢族群旅遊權益的討論，「事件引發的關注，比我個人的感受更有意義。」他也再次強調對服務人員的感謝，盼爭議就此平息。