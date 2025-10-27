書偉閃兵謝京穎IG發聲！　「這場雨下得很大很急」真實心境曝

記者王靖淳／綜合報導

新北檢警發動第三波搜索，21日發現有多名藝人找專門集團閃兵，包含修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰，以及Energy的坤達、書偉，5人遭拘提後全數認罪，消息曝光後掀起外界關注。其中，書偉的老婆謝京穎除了透過經紀公司回應此事，今（27）日也在IG廣播區吐露心情。

▲謝京穎、張書偉2023年宣布結婚。（圖／翻攝自Facebook／張書偉shuwei）

謝京穎在文中寫下：「這場雨下得很大很急」，似乎是在暗示此次面臨的風波來得又快又猛。不過，她也隨即向所有在這段時間裡，支持他們的人表達感謝：「但我還是謝謝那些願意為我們撐傘的你。」謝京穎將這次的風波視為考驗，她有感而發表示：「泥濘的道路往往是通往挑戰和成長的考驗。」

▲謝京穎在IG廣播區發聲。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

接著，謝京穎也提到，自己將會陪伴老公一同面對。她表示，未來兩人將會一步一步走，雖然走得慢一些，但會努力撐過這段能放慢腳步的時間。最後，她不忘向所有愛護及支持他們的親友及粉絲致上謝意，「再次跟愛我們的人說聲謝謝。」IG廣播區的內容曝光後，立刻吸引大批粉絲按讚，同時也紛紛留言送上關心。

▲Energy張書偉複訊結束，快步上車離去。（圖／記者陳以昇攝）

事實上，謝京穎21日才透過經紀公司回應老公書偉閃兵遭拘提一事，表示「經紀人目前陪同了解狀況，因為謝京穎今天還有八點檔工作，會先以完成拍戲為重。」此前，書偉一早見到警察上門時，坦言早知道有這天，「原本要自首但是會怕」，如今老婆在IG廣播區吐露心境，再度掀起粉絲討論及關心。