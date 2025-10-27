方媛「產後首現身」！　慶郭富城60大壽放閃：老公生日快樂

記者劉宜庭／綜合報導

郭富城昨（26日）迎來60歲生日，愛妻方媛（Moka）於凌晨在Instagram上曬出全家福慶生照，並甜蜜地寫下：「老公生日快樂 」，閃瞎大批粉絲，郭富城本人也火速現身留言區，恩愛互動羨煞旁人。

▲方媛產後首度現身慶郭富城生日。（圖／翻攝自IG／方媛）



在方媛發布的照片中，郭富城與方媛緊鄰而坐，郭富城身穿Polo衫，展現凍齡帥氣，方媛則戴著鴨舌帽、比出手指愛心，模樣俏皮。而他們的一對寶貝女兒，大女兒Chantelle和小女兒Charlotte也罕見同框，一左一右地站在爸媽身旁。為了保護隱私，兩位千金都戴上了時髦的太陽眼鏡，但仍可看出她們遺傳了父母的鏡頭感。

▲郭富城生日派對現場。（圖／翻攝自IG／方媛）

慶生派對現場佈置得相當溫馨，背景板上大大寫著生日日期「1026」。桌上擺放了兩個精緻的生日蛋糕，其中一個是三層高的星星主題蛋糕，上面寫著「AARON KWOK」及「1026」字樣；另一個則是超人與神力女超人公仔的地球蛋糕，似乎象徵著郭富城與方媛是家中的超人父母。

在方媛發文後不久，郭富城也親自現身老婆的貼文底下，甜蜜回覆：「謝謝老婆，謝謝大家的祝福。」簡單一句話充滿了對妻女的愛與感謝。這篇貼文在短短9小時內就吸引了超過1.6萬名網友按讚，粉絲們也紛紛湧入留言，祝賀天王60歲生日快樂。