楊祐寧父病逝！今舉辦追思會「現場曝光」　演藝圈好友都來送別

記者孟育民／台北報導

男星楊祐寧71歲的父親楊進元在今年6月發現身體不適，後來診斷出惡性腫瘤，於日前病逝。楊祐寧今（26）日下午在台北信義區獨一文創舉辦父親楊進元的生命紀念會，以「我眼中的Daddy」為題，紀錄父親生前的點點滴滴，楊爸在演藝圈人緣極佳，許多好友到場哀悼。

▲楊祐寧今幫爸爸舉辦過生命紀念會。（圖／記者周宸亘攝、翻攝自臉書）

楊進元追思會現場由黃國倫牧師證道，尾聲則由楊祐寧的母親林美麗代表家屬致謝，現場播放著音樂，氣氛溫馨感人。演藝圈好友紛紛到場送別，六月先前因羽球比賽腳傷送醫，今仍拄著拐杖現身；同場的還有李易、路嘉怡、林逸欣、柯淑勤、小馬、Junior、造型師Roger、Gigi、Stanley、陳怡蓉、潘若迪、李明依、黃小柔、導演曹瑞原、張軒睿、聶雲、吳依霖與香米拉等人皆親臨致意。楊謹華則因為今天有工作無法到場。

▲▼楊祐寧爸爸生命紀念會，演藝圈許多好友到場。（圖／記者周宸亘攝）

事實上，楊祐寧日前出席《太太太厲害》金鐘慶功宴時，首度談及父親離世的心情。他說：「他應該在另一個世界過得蠻快樂，以他的個性，出去玩也不太會想我們啦。」當時恰逢父親頭七，他直言「蠻不真實」，形容生活雖照常，但情緒會突然湧現，仍在調整。不過，他隨即將展開新作品的一連串宣傳，表示會從「如常的生活」來做調適，因為一切都是生活的一部分。