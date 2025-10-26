樂天女孩琳妲當一日店長　所得暖心全捐慈善團體…嬌喊：超愛小孩

▲樂天啦啦隊女孩琳妲擔任一日店長，所得要捐做慈善 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員琳妲（林羿禎）擁有甜美臉蛋、火辣身材，昨（25日）上午現身新北市蘆洲一間在地手搖飲店，友情站台擔任一日店長，不僅有模有樣地替顧客結帳，更貼心與現場大批粉絲們互動拍貼；持續關注「剴剴案」也很愛小孩的她，也特別將擔任一日店長的所得捐出，將捐贈到慈善機構做愛心。

昨天中午琳妲現身蘆洲一間在地手搖飲店，穿上制服有模有樣地替客人服務，讓人不禁懷疑是否斜槓轉職，原來是受到朋友邀請擔任一日店長，更與前來現場的大批粉絲們互動，提供拍貼活動，其中有鐵粉一早7點就來排隊。琳妲表示，這間飲料店是她高中同學幫忙策畫的廠牌，同學很認真經營自己的事業，覺得一定要挺他。

隨後她也提到，自己超愛小孩，也一直關注「剴剴案」，因為兒童沒辦法自己去發聲，希望可以透過大人去爭取更好的福利，希望那些惡保母接受法律制裁，也希望不要再有下一個受害者，因此將擔任店長的一日所得捐給慈善機構。

而正值中職總冠軍賽期間，隊上其他女孩只因去觀賞籃球賽，就遭網友在網路上公審，琳妲緩頰表示，網友們真的太激動了，女孩本身都會有其他的工作，像她也曾因安排國外工作，排班很少就被罵爆；她也強調，大家的心都是向著樂天，大家也都很團結，每個女孩都是很努力地去應援，只希望大家能理性發言。

飲料店謝老闆則說，當初創立這家店，是希望在新北這個節奏緊湊的城市，有一間讓人願意放慢腳步的店；讓茶不只是飲品，更成為一種生活的節奏，另請琳妲來擔任一日店長，除了本身是她的粉絲，覺得她漂亮且心地善良外，也希望透過她的名氣，喚醒人們生活可以更靜、更深、更有溫度；最後，謝老闆也宣布，琳妲粉絲前來消費的所得，也將一併捐出做公益。

