TWICE定延瘦回巔峰神顏！　鵝蛋臉、長腿現身⋯網驚呼：整個小一號

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體TWICE成員定延過去曾患上焦慮症暫停活動，後來2020年因頸椎間盤突出接受手術，但為了服用含有類固醇的處方，加上焦慮症的藥物，導致她的身材不斷發福。不過，近期她出席電影活動，卻被發現瘦回以往的巔峰美貌，令粉絲驚呼「定延真的瘦了」、「現在狀態超好」。

▲▼ TWICE定延近況照肉眼可見真的瘦了。（圖／翻攝自CGV）



TWICE迎來10週年，推出電影《One In A Million》，9位成員近日特別出席舞台問候活動，其中，定延被發現狀態越來越好，她身形比過去瘦很多，臉型瘦成鵝蛋臉，就連一雙長腿也顯得格外修長纖細，氣質煥然一新。

定延的最新近照掀起熱烈討論，粉絲紛紛留言大讚她「狀態回到巔峰」，也有歌迷肯定「她真的很努力」，不捨她這幾年被酸民罵身材走樣，而她當天全程笑容滿滿，看得出身心狀態都不錯。

▲▼TWICE定延最近出席活動，身材小一號。（圖／翻攝自GV and 무대인사 YouTube）



電影《ONE IN A MILL10N》於10月20日在TWICE出道10週年的這一天於臺灣盛大登場，與韓國同步感動上映！電影一開映便掀起全台旋風，上映首日票房近220萬，強勢奪下全台票房冠軍，同時稱霸單廳票房冠軍，締造驚人紀錄。

《ONE IN A MILL10N》不僅成為本週最受矚目的電影話題之作，更為「TWICE」在台灣寫下全新票房里程碑，韓國方面也傳來捷報，首日吸引超過6167人次觀影、票房突破1億韓元，氣勢銳不可擋。