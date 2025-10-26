台AV女優認了暈船過！「原因超扯」 打砲完被趕走…深夜還走1km匯錢給他

記者潘慧中／綜合報導

吳夢夢有「台灣第一女優」的封號，平常在社群網站除了記錄拍攝經歷，也會分享生活點滴。近日格外引起討論的是，她大方寫下「最扯暈船」的往事，讓不少粉絲看了很心疼。

▲▼吳夢夢分享暈船往事。（圖／翻攝自Threads／monmonwu2.0）



吳夢夢在Threads透露當時還在讀高中，透過介紹認識了朋友的大哥，「一開始曖昧說想跟我吃同一份麥當勞我就暈了，大暈特暈。」後來發生關係時，「不是在車上，就是在野外」，她提議出汽車旅館的錢，「他欣然答應，我才意識到他是沒錢。」

▲吳夢夢還一度主動提議付汽車旅館的錢。（圖／吳夢夢授權使用，請勿隨意翻拍）



吳夢夢坦言她當時陷得很深，「暈到每次見面都會幫他把錢包的百鈔拿走，補到一千，到後來他連百鈔都不放了。」更誇張的是，有次深夜11點，她接到對方電話，要她出門匯錢，「他帶其他妹子去看夜景，結果沒錢結帳，我還走1公里出去匯錢（我住偏鄉）。」

不只這樣，吳夢夢還暈船暈到「他爸媽還會叫我買全家人的便當回家給他們吃，暈到吃完我買的便當，在他家打完砲，他躲去廁所傳簡訊來叫我離開他家，因為他看夜景的那個女生答應跟他交往了」，雙方這才沒再發生關係。

▲吳夢夢當時暈船到不行。（圖／翻攝自Threads／monmonwu2.0）



後來上大學，吳夢夢回老家與朋友（也就是男方的妹妹）唱KTV，對方出現說要載妹妹回家，兩人才再度見面。結果，男方突然開口認錯：「這輩子沒碰過妳這麼好的人，希望妳再給我一次機會珍惜。」

▲吳夢夢長大後終於清醒了。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）



就在此時，男方的手機響起，畫面顯示「寶貝」打來了，吳夢夢就直言：「ㄜ我酒醒了我先走了。」回顧這段往事，吳夢夢慶幸地說，還好後來有遇到真正懂得珍惜她的人，「長大有被好好愛過之後，就自然而然從缺愛少女畢業了。」

