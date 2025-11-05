2025年12月韓星來台應援投票！AAA強勢登台　總名單根本「韓流嘉年華」

記者張筱涵／綜合報導

年底韓流強勢來襲！粉絲窩（FansWorld）推出【粉絲窩「2025年12月來台韓星」應援票選活動】，要讓粉絲用愛心集氣，替偶像拿下「最強應援王」寶座！活動期間只要登入粉絲窩平台，為偶像按下愛心，就有機會讓偶像登上粉絲窩 Facebook 橫幅（Banner），還能登上擁有超過400萬粉絲追蹤的《ETtoday星光雲》專題報導，讓偶像在台灣人氣再爆發！

2025年12月堪稱韓星來台最密集的一個月，從偶像團體、Rapper到人氣Solo歌手，接力開唱、粉絲應援行程排滿滿！NCT DREAM將首度攻佔「臺北大巨蛋」，展開《THE DREAM SHOW 4：DREAM THE FUTURE》巡演，ZEROBASEONE也將帶著《HERE&NOW》世界巡迴台北站嗨翻小巨蛋。而在南部，2025年亞洲明星盛典（AAA）與 ACON 2025連兩天於高雄世運主場館舉行，幾乎一半以上韓星都要登台，堪稱年底最大盛事！

除了大型頒獎與演唱會，還有多位實力歌手將與粉絲近距離互動。YERIM（本名，藝名為Yeri）將於Legacy TERA舉行首場粉絲見面會《ACT 1 : YERIM》，CHANGMO帶來《CONCRETE SPARK》饒舌現場，輝人也將在高雄開唱。12月下旬由 Kep1er、裴珍映與雪娥接棒登場，最後壓軸登台的是李俊昊，以《颱風商社》戲劇粉絲見面會與粉絲共度歲末，整個12月可說是「韓流嘉年華」！

時間 來台藝人 活動 12/6 NCT DREAM 演唱會＠臺北大巨蛋 12/6 ZEROBASEONE 演唱會＠台北小巨蛋 12/6 李俊昊、IU李知恩、朴寶劍、潤娥、金裕貞、李伊庚、李濬榮、惠利、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚、RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、AHOF、ASH ISLAND、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER 2025年亞洲明星盛典（AAA）＠高雄世運 12/7 i-dle舒華、李濬榮、Cravity Allen、KiiiKiii Sui、NEXZ、xikers、CRAVITY、KiiiKiii、KickFlip、YENA、KISS OF LIFE、QWER、AHOF、ASH ISLAND、ATEEZ、WOODZ ACON 2025＠高雄世運 12/12 YERIM 見面會＠Legacy TERA 12/13 CHANGMO 演唱會＠Clapper Studio 12/13 輝人 FAN-CON＠高雄流行音樂中心 12/13 YOUNG POSSE 演唱會＠MOONDOG 12/20 Kep1er 演唱會＠台大體育館 12/21 裴珍映 FAN-CON＠Hana Space 12/21 雪娥 見面會＠WESTAR 12/27、28 李俊昊 見面會＠台大體育館

粉絲窩「2025年12月來台韓星」應援票選活動

一、活動辦法：

應援投票活動列出2025年12月即將來台的韓星，獲得最多愛心數的偶像，將於演出當天登上「FansWorld粉絲窩」Facebook粉絲專頁橫幅(Banner)，擁有400萬人追蹤的《ETtoday星光雲》也貼出該「偶像專屬推坑」專題報導，擴大你偶像在台曝光度！

二、活動時間：

即日起至2025年11月26日23:59止。

三、參與方式：

加入ETtoday會員，登入FansWorld粉絲窩，使用愛心投票。愛心可以通過簽到、完成特定任務來獲得。

四、注意事項：

1.若第一名因故取消來台行程，則由第二名遞補獲獎資格，以此類推。

2.投票活動上線後才宣布來台的韓星，恕不列入本次票選選項。

3.「FansWorld粉絲窩」保有最終修改、變更及解釋活動內容之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。

【關於Fansworld粉絲窩】

——追星族的世界，所有粉絲的家——

