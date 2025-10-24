壯壯歐洲行驚傳遭竊　600萬名牌行李一夜蒸發

記者葉文正／台北報導

今年9月下旬，壯壯受邀前往倫敦時裝週參與盛會，行程結束後更前往義大利托斯卡尼進行五天的時尚大片拍攝。然而原本滿載而歸的歐洲行，卻在最後一刻遭遇晴天霹靂，6百萬名牌行李遭竊一空。

▲壯壯首登巴黎時裝周 。（圖／經紀人提供）

返程前夕，壯壯與工作團隊自駕前往米蘭馬爾彭薩機場（MXP），途中臨時繞道比薩觀光，將車輛停放在設有管理員與監視器的付費停車場，卻在短短兩小時後回到車邊，驚見車窗遭砸破，車上5件托運行李與1個登機包全數失竊。

▲壯壯遭竊損失六百萬。（圖／汗土娛樂）

據了解，壯壯失竊的物品包括勞力士、卡地亞名錶多只，Harry Winston鑽石項鍊、卡地亞項鍊與耳環，香奈兒晚宴包、經典包共3只（其中一款價值70萬新台幣），愛馬仕手環、YSL與Goyard包款，以及滿載高訂服裝、化妝品、保養品與拍攝所需造型品。連三只Rimowa行李箱（市價約15萬）也一併消失。加上現金約新台幣100萬元，以及後續需賠償商借高訂服裝，整體損失粗估超過600萬元。

▲壯壯透視裝一轉側身辣爆！S曲線網驚呼：簡直要人命。（圖／翻攝自臉書／壯壯）

壯壯在事件發生後立刻報警，卻被告知停車場監視器僅拍到大門，廣場全景監視器更是「失靈」。警方僅例行登記備案，駐義大利辦事處也坦言尋回可能性極低。

壯壯無奈表示：「這趟行程從倫敦到義大利，原本是充滿榮耀的工作與收穫，沒想到最後一天竟以這樣的方式收場，真的心痛。連當地買的限量名牌包因為拍完當天就被偷了都變成了日拋型」

日前壯壯已返台，僅能憑少量隨身行李返國，同行友人仍在追蹤AirPods最後定位，期盼能尋回線索。