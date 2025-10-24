ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
吳怡霈無預警痛哭！「在這裡為了什麼」
台灣木工歌手陳思瑋勇奪冠軍　福建泉州比賽第一名淚謝白冰冰

記者葉文正／台北報導

2025世界閩南語金曲頒獎盛典暨海峽兩岸閩南語音樂大獎賽(簡稱2025世界閩南語金曲盛典)全球總決賽昨(10/22)在福建泉州安溪舉行，戰況激烈，前三名的分數相當接近，台灣選手陳思瑋險勝馬來西亞廖韵宜、印尼選手吉良，勇奪世界閩南語金曲盛典總決賽冠軍，為台灣拿下第一座世界冠軍，他情緒激動，哭著感謝恩師白冰冰，「沒有冰冰姐就沒有今天的我，這個獎要獻給冰冰姐。」

▲陳思瑋以唱出自己人生的〈絕對拼到底〉勇奪2025世界閩南語金曲盛典總決賽冠軍。（圖／世界閩南語金曲盛典組委會）

▲陳思瑋(中)以唱出自己人生的〈絕對拼到底〉勇奪2025世界閩南語金曲盛典總決賽冠軍。（圖／世界閩南語金曲盛典組委會）

2025世界閩南語金曲頒獎盛典經過半年激戰，有來自台灣、大陸、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、汶萊、美國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭等賽區，共上萬名參賽者參加，日前在台灣賽區已選出13組參賽者晉級全球60強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳思瑋以唱出自己人生的〈絕對拼到底〉勇奪2025世界閩南語金曲盛典總決賽冠軍。（圖／世界閩南語金曲盛典組委會）

▲白冰冰(右)與世界閩南語金曲盛典創辦人陳飛開心合照。（圖／世界閩南語金曲盛典組委會）

台灣選手表現十分出色，13組選手經過初賽，共有陳思瑋、林奕妘、張志良、蔡蕙宇、周氏兄弟(周柏霖、周祐均)、田絲晴、張家瑜、蔡雅如(蔡亞露)、賴哿萲、9組晉級全球30強。複賽陳思瑋、周氏兄弟、田絲晴成功出線，進入前12強，獲得爭取世界冠軍的機會。

▲陳思瑋以唱出自己人生的〈絕對拼到底〉勇奪2025世界閩南語金曲盛典總決賽冠軍。（圖／世界閩南語金曲盛典組委會）

▲澎恰恰擔任主持人。（圖／世界閩南語金曲盛典組委會）

白冰冰此次帶領選手前往福建參賽，她也擔任表演嘉賓，在台上演唱經典歌曲〈唱祙煞〉、〈舞池〉，贏得滿堂彩，白冰冰所到之處都吸引粉絲圍觀拍照。白冰冰也特別邀請台灣100多名的加油貴賓團來幫選手加油打氣，其中包含8點檔女星張瓊姿、知名舞蹈家曹金鈴、前苗栗縣長徐耀昌夫人蔡麗卿、前監察委員余騰芳等人，白冰冰鬆了一口氣地說：「今天拿到好成績，終於不負眾望。」

▲陳思瑋以唱出自己人生的〈絕對拼到底〉勇奪2025世界閩南語金曲盛典總決賽冠軍。（圖／世界閩南語金曲盛典組委會）

▲白冰冰(左四)與台灣優秀的參賽選手合照。（圖／世界閩南語金曲盛典組委會）

這次比賽已是第10屆，白冰冰今年第一次參與這個盛典，「我從接下這個重責大任，到現在有3個月的時間，壓力爆表，忙到人仰馬翻，今天終於可以卸下重擔。」她特別感謝創辦人陳飛的付出：「陳飛女士從前置作業到各地海選，為盛典不眠不休，投入太多的人力、物力、財力和精力，實在令人佩服！」陳飛回顧賽事歷程，坦言起步維艱，「首屆比賽舉辦時，不少人質疑可行性，但我堅信美好的音樂值得被更多人聽見，如今比賽累計吸引超過12萬名選手參與，全媒體傳播量突破18億次。」

22日舉行的總決賽是澎恰洽、毛俊賀主持，評審陣容堅強，由知名音樂人陳秀男、黃慶元、唐曉燕、章紹同、葉佳修、柯以敏、劉明瑞組成。台灣選手不負眾望，陳思瑋、田絲晴順利擠進最後六強賽，最後陳思瑋以690.13僅0.7分差距勇奪冠軍，馬來西亞廖韵宜689.43亞軍、印尼選手吉良688.38分季軍，陳思瑋為台灣拿下第一座世界閩南語金曲盛典總決賽冠軍

陳思瑋以〈決定拼到底〉這首歌拿下世界冠軍，這是同門師弟明亮為他量身打造，歌詞寫著木工歌手陳思瑋的人生故事，從小隔代教養長大的他很自卑，靠著做木工賺錢維生，直到30歲才開始參加歌唱比賽，靠著唱歌找回自信，讓白冰冰感動地說：「感覺他不是在唱歌，是用生命喊出他的內心世界。」

但其實比賽還有一個插曲，成績已經出爐但未公布前，陳思瑋因自責「辜負冰冰姐期望」在後台崩潰大哭，音樂總監陳建平跟白冰冰說：「陳思瑋那個傻小子，不知道已經拿冠軍，在後台爆哭。」白冰冰也很驚喜：「前3名比數非常接近，我也不知道他是冠軍。」直到主持人公布世界閩南語金曲盛典總決賽冠軍是陳思瑋，他二度落淚，哽咽道：「我終於圓夢，拿到世界冠軍了！」

台灣其他選手表現也很出色，除田絲晴和周氏兄弟獲得12強優秀選手外，也有不少選手獲得單項獎，最具潛力獎吳珉碩、最佳表演獎蔡雅如、最佳台風獎張家瑜、魅力風尚獎林奕妘，大家收穫滿滿。

關鍵字

陳思瑋白冰冰

看更多

