韓孝周被勸「真心話要趁早說，人生其實很短」！《浪漫匿名者》10台詞爆共鳴

文／潘慧中

《浪漫匿名者》講述患有嚴重視線恐懼症、無法直視別人眼睛的李荷娜（韓孝周飾），與有著高度潔癖、無法和他人肢體接觸的藤原壯亮（小栗旬飾），因巧克力展開的一段甜美愛情故事。短短8集，可以非常輕鬆地看男女主角漸漸陷入戀愛的過程，中間穿插的鬥嘴打鬧也很好笑，沒有無謂的糾結，也沒有惡角出來搶戲份，完結篇甚至出現我沒有預想到會演出來的幸福橋段（最後兩分鐘的彩蛋也有另類的精彩……），是一部非常適合下班看的劇。

▲▼韓孝周和小栗旬意外有火花。（圖／翻攝自Instagram／netflixjp）



[廣告]請繼續往下閱讀...

另外一個想推薦更多人（尤其是有長期追日劇的七年級生）看這部作品的原因，其實是男二。

「為什麼全世界的女人就只對你一個人好啊？」

「他長得很帥，感覺就算幾天沒洗澡還是香香的，是那種很稀有的類型。」

上述這兩句台詞，通常只會用來描述男主角，但這部劇很罕見地套用在男二身上，讓男女主角分別誇誇他，而這個人就是赤西仁！（有人懂我內心的激動嗎！經典姐弟戀日劇《Anego熟女真命苦》的男主角！！在戲裡一直誘惑篠原涼子的那個小奶狗！！！）沒想到，睽違18年回歸影視圈的他已經進化成狼犬了（威）整個人的氣場完全不會被小栗旬蓋住，散發出自成一格的魅力，歡迎追劇鑑賞（？），帥到完全讓人心服口服。

▲赤西仁已經從當年的小奶狗進化成狼犬了（威）。（圖／取自劇照、翻攝自Instagram／netflixjp）



1. 失敗也算進步，會失敗，是因為你願意挑戰；會挑戰，就證明你有了這方面的渴望。

2. 生理症狀不會突然好轉，但你的心正在渴望改變，你只要持續一點一點練習就行了。請給自己打個高分吧！

3. 這不是輸贏的問題，重要的是不輕言放棄，努力朝更好的方向前進。

4. 就算是家人，關係也是需要練習的。

5. 我覺得改變需要勇氣，既然已經拿出了勇氣，我相信一定會帶來好的改變。

6. 真心話要趁早說，人生其實很短的。

7. 所謂的奇蹟，就是因為最終會發生，才會有奇蹟這句話的存在。

8. 巧克力的作用，是為了讓我們的世界和日常生活，可以過得更幸福一點點。

9. 世上沒有只有光或只有影的人，有光才有影，有影才有光，這才叫做團隊。

10. 如果能為那些人生過得很艱辛的人，藉著甜點多少帶來一點救贖，我就別無所求了。

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net