何超蓮回應婚變「我們感情穩定」　遭傳為錢翻臉…揭沉默3天原因

知名製片人向太（陳嵐）日前脫口爆料某位富家女下嫁男演員，婚後女方家完全不給金錢支持，因此正在鬧離婚，引網友猜測當事人是賭王千金何超蓮與大陸男星竇驍。事情整整延燒4天，各種傳聞也甚囂塵上，對此，竇驍與何超蓮終於在23日做出回應。

▲何超蓮、竇驍屢傳婚變。（圖／翻攝自微博／竇驍）

竇驍先在微博發文表示：「大家好，首先在此先向大家致歉，這兩天網絡（路）上的喧囂佔據了公共資源。」他坦言，自己和何超蓮原本不想回應莫須有的話題，但眼見事態越來越離譜，只好出面發聲，「還望大家勿信謠、勿傳謠，感謝。」

隨後，何超蓮也轉發竇驍的聲明，感謝外界的關心，但明確指出感情並未生變，「感情的穩固與否，無需通過任何形式向外界事無巨細地展示來證明。我們感情穩定。在此也呼籲大家，停止傳播不實信息（消息）。」

▲竇驍、何超蓮共同回應婚變傳聞。（圖／翻攝自微博／何超蓮Laurinda）

此前，向太在影片中提到，某位富家女嫁給演員後，家中完全不給金援，連房子都不幫忙買，一切屬於富家女名下。而男方為了婚禮用上全部家當，出來拍戲賺錢，婚禮花的錢也很難再賺回來。

而在竇驍和何超蓮被聯想為當事人後，也有自稱是「知情人」的人士爆料，指稱竇驍在婚後挪用何超蓮名下人民幣6000萬元（約新台幣2億6322萬元）的資產買房，並將房產登記在自家表弟名下。

▲何超蓮和竇驍的婚姻曾不被看好。（圖／翻攝自微博／竇驍）

該爆料還稱，竇驍與何超蓮結婚時，三太陳婉珍出資要竇驍舉辦婚禮，但條件是要簽署一份28頁的婚前協定，內容包括放棄何家所有資產、婚後收入五五分割等，若婚姻維持不滿三年，就要折價退出家族股份。而竇驍在婚後反悔拒簽，讓三太為此氣得斬斷金援。