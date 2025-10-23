修杰楷閃兵…楊祐寧罕見嚴肅認了：沒關心　苦笑談推掉600萬入伍

記者黃庠棻／台北報導

改編自作家侯文詠同名小說的影集《人浮於愛》，由《犀利人妻》、《小資女孩向前衝》等收視口碑導演徐輔軍執導，集結黃金陣容邵雨薇、宋芸樺、楊祐寧、簡嫚書、范少勳共同出演，今（23）日該劇舉辦上檔記者會，除了宋芸樺之外，所有主演全到齊。

▲邵雨薇、楊祐寧、簡嫚書、范少勳出席《人浮於愛》開播記者會。（圖／記者黃國霖攝）

楊祐寧的好朋友修杰楷近期陷入閃兵爭議，被問及近期是否有跟對方聯繫，他坦言「沒有關心，但有看到新聞，就給他一點時間」，過去他曾為了當兵推掉600萬的片酬，苦笑坦言「這件事沒有跟修杰楷聊過」，回憶起自己當兵的過程，他坦言「沒有搖擺過，24歲去當兵年紀也不小了，就想說快點去完成」。

被問到退伍後有沒有感受到人氣下滑，楊祐寧一派正經地說道「是也沒有，但確實那時對於自己的工作職業生涯規劃有點迷惘，對自己事業有迷失方向」，心情曾有過「很低落」的時候。

在《人浮於愛》中，楊祐寧一改平常幽默、搞笑的個性，飾演一位嚴肅、嚴謹的心理醫生，與飾演女友的簡嫚書、富商小三的邵雨薇有三角感情糾葛，他笑說「我也是有正經的時候」，坦言在這一部戲自己難得呈現嚴肅的模樣，直呼「在現場我都不敢造次」。