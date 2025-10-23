48小時極限創作！　女星奪大獎：獎金全拿去繳房租了

▲葉穎、柯泯薰、春艷、SOWUT、呂士軒及李思嘉參與《金曲共創實境秀》。（圖／北流提供）



記者翁子涵／台北報導

文化部、臺北流行音樂中心（北流）與公視聯手打造的華語音樂實境節目《金曲共創實境秀》，今（23日）盛大舉行首映記者會，節目廣邀16位金獎級音樂人，包括葉穎、柯泯薰、春艷、SOWUT、呂士軒及李思嘉等，齊聚北流錄音室，展開為期兩天的極限共創挑戰，葉穎回憶起組員爭執，笑說自己像「目擊者」，她直言小組火花四射，激烈討論氣氛一度緊張，但這正是創作最迷人的瞬間，碰撞最終帶來意外驚喜，彼此找到交集。

▲▼葉穎、柯泯薰、春艷、SOWUT、呂士軒及李思嘉參與《金曲共創實境秀》。（圖／北流提供）

葉穎跟隨組員共同完成一首與以往風格迥異的作品，直呼這是非常難得的經驗。她感嘆，從衝突到共融，這趟創作旅程充滿了不可預期的魅力；創作歌手柯泯薰幽默表示，最大的挑戰竟是「北流的強勁冷氣」，她形容錄音室如「冷凍庫」，但過程充滿驚喜，她驚訝莫宰羊運用智能科技找靈感，並從鏡頭前創作中學會耐心。

而柯泯薰所在的小組最終拿下節目「共創優勝」並獲得10萬元獎金，她笑說：「我們四個人均分，我的部分都拿去繳房租了，另一位組員則已拿去繳錄音室貸款，算是音樂人的日常啦！」

至於饒舌組合「夜貓組」的春艷，則以「團隊默契」形容這次共創經驗：「我們這組風格都不一樣，但很快就找到彼此的位置。」他笑說這次作品靈感超乎預期，「我們決定用飆車少年的視角寫臺灣交通問題，結果成品很特別也很真誠。」對鏡頭創作他早已習慣：「我平常在Twitch直播寫歌，所以不太緊張。」他還透露一段有趣花絮：「我們錄音室隔著窗戶能看到呂士軒那組，他有時很亢奮、下一秒又睡著，我常在偷看他到底在幹嘛！」

