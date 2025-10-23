潘若迪器官出問題　「流速緩慢」 爆沈玉琳回家過節拚年底復出

記者葉文正／台北報導

有氧天王潘若迪今天以巧克力工廠歐帕倫普人造型出席活動，他笑說光化妝就花了4小時，相當費力，被問到好友沈玉琳病況，他說每天都會關心沈，也會滷牛肉給他吃，中秋有回家過節，希望年底可以回家休息。

▲▼潘若迪萬聖節造型揭曉。（圖／記者黃克翔攝)

潘若迪說，自己注重養生，每天規律生活，「我每天早上公園裡做早課，我就會回向給她，有未完成的是命，因為阿蓮只有他找得到，是不是回家，是主治大夫幫忙決定，中秋節有回家過節，重新長白血球，不是電話就是視訊，他喜歡滷牛肉等等我都會幫他做。」

▲沈玉琳拚年底復工。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

他也提到沈玉琳情況，「他是不服輸的鬥士，給他多點時間，多休息，我希望他年後再復工，畢竟過去他習慣工作模式，停下來後，希望他多休息，氣色再好一點，再回來工作，夠了啦，他錢應該夠了，像我我63歲，我憑什麼走下去，就是健康。他也從未展露脆弱的一面，不好他也不會讓我知道，從頭到尾他就覺得他不會被打敗。」

潘若迪透露，芽芽目前狀況也很OK，平常沒事就在那邊，我們就正常互動，前兩天跳繩跟啞鈴，或是追劇，他是我哥兒們，難過一定會有，我覺得他太勞累，不管他怎樣，我一定會在，沒有離開過。

潘若迪笑說，如果可以再跟老保母泡湯，「如果有這個事情，他應該會好得快一點，人體有NK細胞，只要多接觸太陽跟芬多精，身體就會給你，提升免疫力。我現在就是尿尿比較慢，但一晚只起來尿尿一次，馬力歐一晚四次，健檢沒有紅字，但尿尿最慢就是攝護腺的問題了。