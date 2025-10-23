ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
威廉閃兵工作全丟！許效舜盼給機會
「單身越久越不想戀愛」星座Top 3
90後陸劇男神TOP10！
金赫拉捲霸凌無工作「退房租押金赴美」　親曝心境轉換

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員金赫拉近日在公開採訪中首次談及「校園暴力爭議」後的近況，並透露自己當時選擇遠赴美國，是為了重新整理心情與尋找成長的機會。

▲▼金赫拉。（圖／翻攝自Instagram／hereare0318）

▲金赫拉因校園霸凌爭議形象一落千丈。（圖／翻攝自Instagram／hereare0318）

金赫拉因《黑暗榮耀》爆紅，但隨後被捲入「校園霸凌加害者」疑雲，形象受到重創。她在去年4月發表聲明表示，已與相關當事人面談、釐清過往記憶，雙方在理解與和解的基礎上結束此事，決定「各自生活、互相祝福」，爭議暫時落幕。

在風波平息後，金赫拉先是回歸音樂劇舞台，接著憑電影《救世主》正式踏入商業電影界她回憶接演契機時笑說：「那段時間我在休息，和朋友在咖啡廳聊天，聊著自己還能這樣悠閒多久，甚至開玩笑說『要不要去打工』。就在那時，公司代表突然打電話來，說有部劇本想給我看。」她表示讀完後立刻決定接演：「角色在劇中非常關鍵，人物本身也很有魅力，我在30分鐘內就答應了，真的非常感激。」

在《救世主》中，金赫拉飾演獨自撫養兒子的母親「春書」，展現強大母性與深沉情感：「與春書不同的是，我比較像是選擇觀察、接受現狀的人，她為了不被奪走而奮力抵抗，而我則會想著『接下來該學什麼、該怎麼成長』，我能做的，就是用演技回應一切。」

談到離開韓國前往美國的決定，金赫拉坦言：「我拿著退租的押金去了美國，與其什麼都不做地待在床上，不如把那段時間當成讓自己成長的機會。」她說自己上課、背著背包四處走，用不太流利的英文參加會面，「那段時間讓我更堅強，也看見比我更辛苦的人，以前我只顧著追夢、往前衝，如今學會了回頭看看身邊的人。」

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」！　丈夫痛心：請大家為她祈禱

小S全家包場大安區餐廳！路邊被拍「眼眶泛紅」…具俊曄1動作超暖

周杰倫爆要提告魔術師好友！他代操比特幣「把2億變不見」人還搞消失

快訊／日排球王子爆「偷吃河北彩伽」！發聲道歉：正在深切反省

蔣昊突認：花20萬閃兵！　18個月變14天後悔了「再選一次會當兵」

這張14年前合照有毒！4男星如今全出事　網酸：犯罪率真高

日排球王子爆偷吃「靠私訊約到河北彩伽」！　恐還有AV女優也涉入

9男星成功領結訓了！2度當兵不怕苦　黃鐙輝哽咽：你們真的很強

「AV女神」傳一夜情排球王子　台灣窗口揭真相

日排球王子高橋藍爆「偷吃AV女神河北彩伽」！　背著火辣網紅女友開房間

小煜奪金鐘泛淚把獎獻大兒子！認「4歲兒是特殊兒」曝已在做早療

阿虎閃兵「工作全無」狀況淒慘！經紀人心疼：不是犯殺人放火的錯

