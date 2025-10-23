這張14年前合照有毒！4男星如今全出事　網酸：犯罪率真高

圖文／鏡週刊

演藝圈閃兵案延燒，陳柏霖、修杰楷、坤達等男星利用假病歷逃避兵役，遭新北地檢署陸續約談。就在輿論沸騰之際，一張14年前的合照被網友翻出，照片中的4位男星幾乎全翻車，引來熱烈討論，有人狠酸該照片「犯罪率真高」。

▲照片中有陳柏霖、房祖名、坤達、修杰楷，以及陳意涵、王思平等人。（圖／翻攝陳柏霖微博／鏡週刊）



有Threads網友22日貼出一張陳柏霖微薄的舊照，諷刺發文：「14年前一張照片：不知道會不會吸毒但我可能不會當兵。」可見照片中有陳柏霖、修杰楷、坤達、房祖名，以及女星陳意涵、王思平等人，一夥人聚在一起拍照，笑容滿面。

怎料多年後，照片中的男星都爆出爭議，房祖名2014年因涉嫌容留他人吸毒罪被北京警方抓獲，如今陳柏霖、坤達、修杰楷都因「閃兵案」大傷形象。

貼文曝光後吸引近7千人按讚，網友狂吐槽：「4個男的湊不齊1張退伍令」「我想我應該應該不會當兵」「這張照片的男性全數形象陣亡，女生當自強」「犯罪率好高」「超過一半都是罪犯」。也有人嘲諷：「搞不好他們在這個局分享如何逃兵」「閃兵研討會？」「好地獄」「物以類聚」。

其中一名網友指出，這張照片中有幾對緋聞情侶，包含陳意涵和坤達、王思平和修杰楷。根據2011年的新聞報導，陳意涵和坤達疑似為了避嫌，拍照時隔了陳柏霖和房祖名，當時一度引發討論。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

