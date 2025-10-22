ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
八點檔小孩身世之謎揭開！女星崩潰痛哭　吳東諺護妻落下男兒淚

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》今（22）晚將迎來劇情最爆炸的高潮戲碼。劇中逸凱（吳東諺飾）與芸菲（顏曉筠飾）在孩子身世真相曝光後陷入絕境，芸菲因無法接受「一家人被拆散」，情緒全面失控。警察、家人全數包圍屋外勸降，生死一線的畫面讓人揪心到不行，也讓民視八點檔收視率穩坐全國冠軍的《好運來》，再度掀起劇迷熱議。

▲《好運來》劇情再掀高潮。（圖／民視提供）

▲《好運來》劇情再掀高潮。（圖／民視提供）

劇情中，芸菲崩潰痛哭大喊「宜瑞是我的小孩」，拒絕任何人奪走孩子，逸凱在驚慌中緊抱她，淚喊「我們不能奪走孩子的生命！」最後，兩人被警方帶走，留下一家人哭成一團的畫面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《好運來》劇情再掀高潮。（圖／民視提供）

▲《好運來》劇情再掀高潮。（圖／民視提供）

顏曉筠透露，這場戲是她入戲最深的一次「我希望星宇（飾演兒子瑞瑞）相信『芸菲媽媽』，我握著他的手說『你做得很棒，我們一起完成這場戲。』」她形容拍攝過程就像「燃燒生命的演出」，母子抱頭痛哭的當下，連工作人員都跟著落淚。

▲《好運來》劇情再掀高潮。（圖／民視提供）

▲《好運來》劇情再掀高潮。（圖／民視提供）

吳東諺則感性分享「逸凱雖然做錯事，但他所有的出發點都是為了家人。無論芸菲是不是發瘋，他都愛她。」他說，這場戲最糾結的地方，是在理智與愛之間拉扯「現實生活裡，每個人也都會為自己所愛的人自私一次。」他特別提到，當佳敏（錦雯飾）下跪道歉，卻仍怪他害芸菲變成這樣時「我心裡真的滿難過的。」

▲《好運來》劇情再掀高潮。（圖／民視提供）

▲《好運來》劇情再掀高潮。（圖／民視提供）

飾演母親佳敏的錦雯，也因角色過度投入導致身體出狀況「我拍完下跪戲，胃痛到想掛急診，但我告訴自己，那是角色莊佳敏，不是黃錦雯。」她表示，這個角色讓她深刻體會「為母則強」的心痛「莊佳敏⋯敏佳莊⋯免假裝！心苦比身苦更難承受。」

▲《好運來》劇情再掀高潮。（圖／民視提供）

▲《好運來》劇情再掀高潮。（圖／民視提供）

本集集結傅子純、林筳諭、錦雯、顏曉筠、吳東諺、劉星宇等人飆戲，眾人情緒宣洩、真實到位，宛如現場重演家庭崩裂的現場戲，張力十足《好運來》自開播以來話題不斷，劇情貼近家庭與親情現實，收視率長期穩居全國冠軍。今晚這場「生死一家人」的高潮戲，更被網友預測將是全劇最催淚的一幕，顏曉筠預告「請觀眾準備好衛生紙！」

▲《好運來》劇情再掀高潮。（圖／民視提供）

▲《好運來》劇情再掀高潮。（圖／民視提供）

