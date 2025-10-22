小孩在凌晨2點17分全部失蹤！2025黑馬驚悚片《凶器》上架日公開

記者黃庠棻／台北報導

新線影業（New Line Cinema）的電影《凶器》，由華納兄弟（Warner Bros. Pictures）發行，將於10月24日（五）首度進軍串流平台，在HBO Max全球獨家上線。

▲《凶器》即將在串流平台上線。（圖／HBO Max提供）

《凶器》由喬許布洛林（Josh Brolin）、茱莉亞加納（Julia Garner）、艾登艾倫瑞克（Alden Ehrenreich）、Austin Abrams、Cary Christopher，以及王漢斌（Benedict Wong）和艾美麥蒂根（Amy Madigan）領銜主演。



《凶器》描述，當一個班級裡除了一個小孩之外，其他小孩都神祕地在同一天凌晨2:17失蹤。整個社區開始懷疑，究竟是誰或著背後有什麼原因，導致這些小孩都不見了。

札克克瑞格（Zach Cregger）根據自己編寫的劇本執導，也與Roy Lee、Miri Yoon、J. D. Lifshitz和Raphael Margules共同製作，並由Michelle Morrissey和喬許布洛林監製。自10月24日起至HBO Max串流觀賞《凶器》。