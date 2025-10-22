謝祖武爸是上校…自豪「服特別種類部隊」兒謝展榮認：已收到兵單

記者黃庠棻／台北報導

演員謝展榮去年以《有生之年》拿下金鐘最具潛力新人獎，今年和爸爸謝祖武一起登上典禮頒獎，今（22）日與陸小芬出席一起演出的大愛戲劇《接住流星的人》，他透露得獎之後等了半年才有工作上門，連續拍了兩、三部戲劇，現正在拍攝入行首部電影。

▲《接住流星的人》舉辦開播記者會。（圖／大愛電視提供）

已經22歲的謝展榮目前還在讀大五，只不過他大方表示會延畢跟兵役沒關係，純粹只是學分還沒修完，工作與學業難兼顧，他也透露先前已經收到兵單也體檢完，等到畢業就會先去服4個月兵役。

謝展榮笑說兒時爸爸謝祖武曾自豪告訴他，自己是「特種部隊」，他一度崇拜爸爸，長大後才知道爸爸服的是義務役，屬義工隊，直呼「小時候以為怎麼這麼屌，他說的也沒錯啦，也算特別種類部隊。」

不僅如此，謝展榮的爺爺是上校、親戚有許多軍警人員，他分享在新店體檢時，部隊官都滿照顧他，詢問他有沒有特殊專長，對方還說士官學校出來薪水就漲一萬，以此為誘因，希望他簽自願役，也自爆「我有學過木工、鐵工，他就說我很適合做工兵，滿有天分。」

