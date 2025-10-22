小禎熱戀小7歲廚師男友！「公然餵食親嘴」佩甄被閃到：旁邊就是房間

記者孟育民／台北報導

藝人小禎與前夫李進良2019年簽字離婚，日前大方認愛小7歲廚師男友Alan，並已經帶給爸爸胡瓜見證，戀情相當穩定。好友佩甄出席大學眼科活動代言記者會，坦言有見過小禎男友，並大讚對方「很帥、很可愛、很棒、很貼心」，外型比大谷翔平小一點，神似吳克群，直言就是小禎的理想型。

▲佩甄猛誇讚小禎男友。（圖／大學眼科提供）

佩甄坦言，小禎爆出新戀情後，私下日常瀰漫粉紅泡泡，不但會不時報備行程，眼裡也都是男友，跟過往只會工作的她大相逕庭，臉上更多了幸福笑容，「之前去小禎家吃飯，男方下廚、女方當幫手，兩人在大家面前互相餵食、還會親一下，我就跟他們說『我不想看，旁邊就是房間，很近喔』。」

▲佩甄被好友放閃。（圖／大學眼科提供）

先前為了參加廣播金鐘獎穿禮服而進行了飲食控制，佩甄覺得自己身上的肌肉量變少，所以近期除了高爾夫球這樣全身的運動，也開始努力在健身房加強重訓。佩甄笑說：「除了維持全身的運動，老花雷射對我來說更像是眼睛的健身器材，是能讓自己變得更好的東西，所以我會繼續推薦身邊的朋友一起享受雷射手術為生活帶來的美好。」接下來佩甄也有規劃「進場維修」，改善目前加深的老花問題，希望可以維持熟齡女人的電眼魅力。