還記得《小海女》的她嗎？　能年玲奈遭封殺11年...現身台灣美成這樣！

記者蔡琛儀／台北報導

2025浪人祭於日前在台南安平盛大登場，三天匯聚數十組國內外音樂人與樂團，來自日本、兼具歌手與演員身分的のん（Non）首度驚喜登上浪人祭舞台，她開心表示：「觀眾都很自由地跳舞，真的很美好！」這次特別打造全新樂團編制，邀請多位日本樂壇實力派樂手同行，更演唱多首新專輯作品。

▲▼のん（Non）出席浪人祭。（圖／笨道策展有限公司提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Non在12年前以「能年玲奈」之名主演晨間劇《小海女》就一砲而紅，但後來與經紀公司鬧翻，從此遭到電視圈封殺並消失足足11年，直到今年才傳出解禁，這次也是她二度訪台，並以歌手身份與大家見面。

此外，人氣樂團芒果醬、Gummy B、絲襪小姐、呂士軒、血肉果汁機、持修等也輪番登場，阿爆更攜手那屋瓦帶來靈魂滿載的原民音樂，以多語演唱邀全場「走一杯」，最後獻上讚美詩並祝福花蓮光復朋友。FunkyMo則在「金鶴廳舞台」以復古放克節奏讓觀眾搖擺，笑稱當天是「好日子」，因為演完浪人祭還要趕去參加經紀人婚禮。

▲▼持修、呂士軒出席浪人祭。（圖／笨道策展有限公司提供）

壓軸由「國民搖滾天團」滅火器霸氣登上「劍獅舞台」，主唱楊大正熱喊：「連玩三天好玩嗎？明年再來玩！」氣氛瞬間引爆。今年適逢滅火器成軍25週年，多首經典歌陸續登場，在觀眾高喊下加碼〈人生〉大合唱，讓海風、歌聲與歡呼交織成浪人祭最熱血畫面，為2025浪人祭畫下完美句點。