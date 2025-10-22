沒當黃子韜伴郎「劉宇寧尬笑回應了」！背後原因曝光　婚禮暖舉被讚爆

記者田暐瑋／綜合報導

大陸歌手兼演員劉宇寧日前因出演熱播古裝劇《折腰》，演藝事業再登上一層樓，成為今年大陸古裝劇討論度最高的男演員之一。日前他低調現身黃子韜婚禮，兩人私下交情因而曝光，被問到為何未沒有擔任伴郎，他回了一句：「我當不了伴郎，說來慚愧。」引發熱烈討論。

劉宇寧20日直播時，被粉絲詢問為何未在好友黃子韜的婚禮中擔任伴郎，他先是露出一抹微笑不說話，接著才說：「我當不了伴郎。」接著哈哈大笑，故作生氣說道：「瘋了你！哈你哈！你們哈哈什麼！有什麼哈哈的！」原來是劉宇寧曾於2012年結婚，但隨後離婚且無子女，按照中國傳統婚俗習慣，伴郎通常需由未婚人士擔任，民間普遍認為離異者擔任伴郎可能影響新人的「福氣」。

▲劉宇寧出席黃子韜婚禮。（圖／翻攝自微博）



劉宇寧以自嘲的方式化解了這個敏感話題，但也表示婚禮是辦給自己的，現代年輕人不必拘泥於傳統習俗，雖然沒有擔任伴郎，但他在黃子韜婚禮上被讚譽「非伴郎卻勝似伴郎」，據現場目擊者透露，劉宇寧主動手持分酒器全程跟隨黃子韜夫婦敬酒，由於本身酒精過敏，分酒器內裝的是氣泡水。

黃子韜在向賓客介紹時，多次稱劉宇寧為「最好的朋友寧哥」，而劉宇寧始終保持謙遜態度，在新人交談時退後半步保持距離，需要斟酒時才上前協助，被網友盛讚「不搶風頭卻撐住場面」。為了參加這場婚禮，劉宇寧接連錄製3天綜藝節目後，搭乘早班機趕回，展現出對友情的重視程度。

▲劉宇寧出席黃子韜婚禮。（圖／翻攝自微博）

