日排球王子高橋藍爆「偷吃AV女神河北彩伽」！　背著火辣網紅女友開房間

記者蔡琛儀／綜合報導

日本人氣排球員高橋藍因帥氣混血外貌被封為「排球王子」，不料他昨晚被《週刊文春》預告，今天要曝光他背著正牌女友的一夜情醜聞，今《週刊文春》正式曝光，原來高橋藍劈腿對象正是大他2歲的AV女神河北彩伽，消息震撼粉絲。

▲▼ 日本排球男神高橋藍爆偷吃河北彩伽。（圖／翻攝高橋藍、河北彩伽IG）

據《週刊文春》報導，高橋藍在9月底被目擊深夜與河北彩伽在東京六本木一家私人餐廳約會，兩人在計程車上有說有笑，隨後還一同入住高級酒店，隔天才一前一後離開，據悉兩人是透過社群媒體認識，知情人士透露，高橋藍喜歡透過社群媒體傳訊息給喜歡的藝人，這次也是透過這種方式認識了河北彩伽，還邀請對方看比賽。

然而幾天後，高橋藍又在東京的另一間酒店與大他2歲的「辣妹系網紅」uka.過夜，《週刊文春》之後也目擊uka.大方進出高橋藍在大阪的住家。認識uka.的友人爆料，uka.是透過經紀公司工作人員介紹認識高橋藍，兩人交往約一年，高橋藍住在大阪，uka.住在東京，雖然是遠距離戀愛，但兩人仍密切維持關係，還各自向朋友介紹對方是「認真交往的對象」。

▲辣妹網紅uka.爆才是高橋藍正宮。（圖／翻攝uka.IG）

由於先前高橋藍曾在自己的YouTube頻道說過，重砲批評偷吃的男人很糟，但如今他自己陷入劈腿風暴，面對記者詢問，高橋藍對與河北彩伽和uka.的關係均堅稱「只是朋友」，矢口否認有任何男女關係，更撇清uka.「不算是交往，我們之間沒什麼。」目前三人的公司全都表示：「個人私事交由本人處理。」