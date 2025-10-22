坤達閃兵急返台！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　隊長暫代人選曝

記者孟育民／台北報導

藝人閃兵案不斷延燒，新北檢21日發動第三波拘提行動，將陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、以及棒棒堂小杰等4人帶回；而人在加拿大錄《綜藝玩很大》的坤達接獲通知後緊急返台，今晨在機場遭檢警拘提，並坦承犯行。《綜藝玩很大》節目未來動向備受關注，稍早吳宗憲也跨海回應了。

▲《綜藝玩很大》未來備受關注。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

吳宗憲表示坤達就像弟弟一樣，對於捲入閃兵案事件表示，「本來我要他等外景結束後再回去，但他一落地後看到新聞就主動回台投案了，他現在就先回去赴案，把這個事情處理了！加拿大就我們先把它完成工作啊，後面就邊走邊看囉！」

吳宗憲也證實暫時代替坤達位置，擔任紅隊隊長下來玩遊戲，「深蹲60幾下，第一關就把我腿給廢了，我跟孟潔都鐵腿了！」至於節目接下來會否找代班人選？他則直言不會，「坤達就是交保完繳完罰金回來，現在就是該面對的就先好好面對。」

▲吳宗憲希望坤達先把事情處理完 。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

對於坤達未來在節目後續、隊長頂替人選，三立電視台也回應，「配合接受檢警調查，後續是否繼續出玩很大外景，要看偵查結果再決定。」