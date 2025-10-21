蓋瑞歐德曼接新片為了「順道去義大利度假」　壯遊阿瑪菲海岸讚嘆宛如天堂

記者蕭采薇／綜合報導

英國演技派男星蓋瑞歐德曼（Gary Oldman），最近在史詩愛情新片《拿坡里的美麗傳說》（PARTHENOPE）飾演為了尋找靈感、造訪卡布里島的美國作家。他決定接演的原因，就是因為拍攝該片可以順道去義大利阿瑪菲海岸（Costiera Amalfitana）度假。

▲瑞歐德曼和女主角瑟麗絲戴，在新片《拿坡里的美麗傳說》彼此欣賞卻努力維持著愛情的界線分。（圖／海鵬提供）

《拿坡里的美麗傳說》雖由奧斯卡名導保羅索倫提諾（Paolo Sorrentino）所執導，拍攝這部電影期間，蓋瑞歐德曼邊拍邊玩，壯遊了包括拿坡里、薩雷諾、濱海維耶特里、切塔拉等義大利沿海城鎮，除讚嘆「宛如置身天堂」，更深深愛上當地人們和美食，開心表示「和保羅（索倫提諾）一起在義大利拍電影，對我來說完全無法抗拒」。

蓋瑞歐德曼這次在保羅索倫提諾執導的新片《拿坡里的美麗傳說》中，飾演美國上個世紀最重要小說作家「約翰·齊佛」（John Cheever）。他為了尋找靈感而去卡布里島，卻因酗酒而迷失人生方向。片中蓋瑞歐德曼還和女主角「帕特諾佩」，彼此欣賞卻努力維持著愛情的界線，像兩艘船在夜空裡相遇，承載著各自的人生哲思、愛慾與孤獨。

有趣的是，蓋瑞歐德曼在導演索倫提諾向他提出邀演時，當下立刻答應。他並稱自己戒酒27年，對「飲酒成癮」經驗豐富，認為該「酗酒又憂傷的作家」角色根本非他莫屬，自嘲將以「帶著幽默與詩意」的方式來演出，果然入木三分。

▲蓋瑞歐德曼戒酒27年《拿坡里的美麗傳說》扮酗酒作家入木三分。（圖／海鵬提供）

蓋瑞歐德曼的演藝生涯長達46年，涵蓋舞台劇和電影，並因演出《蝙蝠俠》系列中的高登局長、《哈利波特》系列中的天狼星布萊克、《席德與南西》中的席德·維瑟斯，以及《諜影行動》中的喬治·史邁利等令人印象深刻，也曾執導電影《切勿吞食》入選坎城影展。

蓋瑞歐德曼這次爽快答應演出《拿坡里的美麗傳說》，既不為名、也不為利，最讓他動心的，反而是拍攝該片可以順道去義大利海岸度假。這讓他在熟悉羅馬、威尼斯後，再次愛上了包括拿坡里、薩雷諾等景色壯麗的義大利沿海城鎮，讚嘆彷彿置身天堂。《拿坡里的美麗傳說》將於10月24日起在台上映。