抖音洗腦神曲創6億點擊！加拿大饒舌歌手「巡迴來台」睽違4年發新作

在YouTube擁有近400萬粉絲訂閱的加拿大超人氣饒舌歌手bbno$挾歌曲總流量破數十億點擊驚人聲量強勢回歸，於10/17發行睽違四年的全新錄音室同名專輯《bbno$（發音為「baby no money」）》搶攻全球樂壇，同步展開世界巡演的他，屆時也將帶著新專輯於11月14日二度來台開唱。

年僅30歲的bbno$自網路獨立創作歌手起家，曾與朋友組過饒舌團體 Broke Boy Gang 的他在2014年在網路發表的單曲〈Yoyo Tokyo〉因被人氣男星易祥千璽在生日派對上的舞蹈表演中使用，當時不僅獲得了超過百萬的流量，並且正式開啟自己職業音樂人的生涯。

六年前bbno$與知名製作人Y2K合作所推出的洗腦神曲〈Lalala〉爆紅全球，MV不僅在YouTube累積六億多點擊，至今更在各平台擁有超過數十億的串流次數，讓bbno$一舉打開知名度，隨後他又與知名印尼籍歌手 Rich Brian 合作同樣有著魔性中毒旋律的〈edemame〉，不但衝破1.3億的驚人點閱並取得多項白金銷量，更全面席捲抖音市場，讓bbno$聲勢瞬間水漲船高。

而在過去五年累積了大量音樂作品的bbno$，光是去年一整年就創造了 7.5億次影片觀看次數、140萬個粉絲自製內容、1.4億次數位平台播放量，並吸引超過250萬名新追蹤者，讓bbno$在現今流量當道的數位音樂市場上展現一支獨秀的王者風範，被譽為「數位流量王」的他更成為全球網路最有影響力的獨立藝人之一。

憑藉著對現今流行數位音樂文化運作方式的敏銳洞察力，成功遊走於音樂網路爆紅時刻的bbno$，把作品變為持久藝術宣言，在全球歌迷敲碗期待下，終於在17日發行了bbno$同名專輯，這張融合了嘻哈、流行與電子元素的音樂作品延續他一貫的俏皮風格與高辨識度節奏，更展現音樂成熟度的全新進化，一舉收錄21首歌曲。

新專輯中包括去年發行的兩支衝破2700萬點閱的冠軍單曲〈two〉、〈it boy〉，更囊括了今年六月與虛擬偶像（VTuber）Ironmouse所合作的〈1-800〉，每一首都充滿他獨有的節奏感染力與鮮明個性，絕對是bbno$ 音樂生涯至今最完整、最具代表性的一次創作集結，勢必再次掀起全球串流平台的播放熱潮。

這張同名專輯可說是bbno$音樂生涯最強製作陣容的集大成之作，幕後卡司星光熠熠，邀來曾合作DJ Snake、Rich Brian的Diamond Pistols、合作過Katseye、Jason Derulo、Lauv的Pink Slip與打造Doja Cat、Young Gravy熱門曲的Y2K等多位頂尖製作人聯手操刀。

並由詞曲好手包含曾與Charli XCX、The Neighbourhood合作的Jesse Saint John與合作LE SSERAFIM、Ava Max的JBACH共同助陣。這張專輯不僅象徵他非凡一年的完美收官，也見證了他在全球的爆發性成長。在為期六週的全球宣傳活動中，bbno$接連推出六首單曲，並邀集多位網路人氣創作者跨界合作，總曝光量突破1.5億次。

值得一提的是，專輯的主打歌〈bing bong〉更特別邀請知名社群創作者擁有百萬粉絲的YouTuber Vanilla Mace以藝名VNLLA首次在音樂界登場。隨附的音樂錄影帶則是一場純粹的娛樂盛宴，在宏偉的豪宅內，上演了一場奢華的角色顛倒，Vanilla Mace成為主人，而bbno$則變身為她忠心耿耿的管家。

同名專輯《bbno$》堪稱是bbno$非凡一年的華麗總結，在全球粉絲暴增超過1400萬人、全網曝光量突破1.5 億次的聲勢下，bbno$以這張融合嘻哈、流行與電子元素的全新力作「回歸自我、重新定義bbno$」。接下來，他將展開出道以來最大規模的世界巡演，自10月31日澳洲雪梨首站起，巡演將橫跨北美、歐洲、亞洲與大洋洲，總計超過65場演出。

此外，bbno$也將於11月14日二度來台開唱，於台北Clapper Studio舉辦名為「bbno$ : it’s pronounced baby no money」的演唱會，目前該場次已全數售罄。可以保證絕對是一場熱力四射的狂歡派對，期待值爆棚，勢必再掀bbno$音樂狂潮。