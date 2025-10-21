ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

鄭元暢爆紅「仍喊卡入伍」
台南1夜市倒了！
小杰昔堅持「遺傳疾病免役」揶揄威廉
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳宗憲 妙莎 潘迎紫 李承泰 蔡淳佳 初孟軒 徐鈞浩 伊萊媽

抖音洗腦神曲創6億點擊！加拿大饒舌歌手「巡迴來台」睽違4年發新作

記者黃庠棻／台北報導

在YouTube擁有近400萬粉絲訂閱的加拿大超人氣饒舌歌手bbno$挾歌曲總流量破數十億點擊驚人聲量強勢回歸，於10/17發行睽違四年的全新錄音室同名專輯《bbno$（發音為「baby no money」）》搶攻全球樂壇，同步展開世界巡演的他，屆時也將帶著新專輯於11月14日二度來台開唱。

▲bbno$。（圖／olen quinn提供）

▲bbno$。（圖／olen quinn提供）

年僅30歲的bbno$自網路獨立創作歌手起家，曾與朋友組過饒舌團體 Broke Boy Gang 的他在2014年在網路發表的單曲〈Yoyo Tokyo〉因被人氣男星易祥千璽在生日派對上的舞蹈表演中使用，當時不僅獲得了超過百萬的流量，並且正式開啟自己職業音樂人的生涯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

六年前bbno$與知名製作人Y2K合作所推出的洗腦神曲〈Lalala〉爆紅全球，MV不僅在YouTube累積六億多點擊，至今更在各平台擁有超過數十億的串流次數，讓bbno$一舉打開知名度，隨後他又與知名印尼籍歌手 Rich Brian 合作同樣有著魔性中毒旋律的〈edemame〉，不但衝破1.3億的驚人點閱並取得多項白金銷量，更全面席捲抖音市場，讓bbno$聲勢瞬間水漲船高。

▲bbno$專輯封面。（圖／Phil Basaric提供）

▲bbno$專輯封面。（圖／Phil Basaric提供）

而在過去五年累積了大量音樂作品的bbno$，光是去年一整年就創造了 7.5億次影片觀看次數、140萬個粉絲自製內容、1.4億次數位平台播放量，並吸引超過250萬名新追蹤者，讓bbno$在現今流量當道的數位音樂市場上展現一支獨秀的王者風範，被譽為「數位流量王」的他更成為全球網路最有影響力的獨立藝人之一。

憑藉著對現今流行數位音樂文化運作方式的敏銳洞察力，成功遊走於音樂網路爆紅時刻的bbno$，把作品變為持久藝術宣言，在全球歌迷敲碗期待下，終於在17日發行了bbno$同名專輯，這張融合了嘻哈、流行與電子元素的音樂作品延續他一貫的俏皮風格與高辨識度節奏，更展現音樂成熟度的全新進化，一舉收錄21首歌曲。

新專輯中包括去年發行的兩支衝破2700萬點閱的冠軍單曲〈two〉、〈it boy〉，更囊括了今年六月與虛擬偶像（VTuber）Ironmouse所合作的〈1-800〉，每一首都充滿他獨有的節奏感染力與鮮明個性，絕對是bbno$ 音樂生涯至今最完整、最具代表性的一次創作集結，勢必再次掀起全球串流平台的播放熱潮。

這張同名專輯可說是bbno$音樂生涯最強製作陣容的集大成之作，幕後卡司星光熠熠，邀來曾合作DJ Snake、Rich Brian的Diamond Pistols、合作過Katseye、Jason Derulo、Lauv的Pink Slip與打造Doja Cat、Young Gravy熱門曲的Y2K等多位頂尖製作人聯手操刀。

並由詞曲好手包含曾與Charli XCX、The Neighbourhood合作的Jesse Saint John與合作LE SSERAFIM、Ava Max的JBACH共同助陣。這張專輯不僅象徵他非凡一年的完美收官，也見證了他在全球的爆發性成長。在為期六週的全球宣傳活動中，bbno$接連推出六首單曲，並邀集多位網路人氣創作者跨界合作，總曝光量突破1.5億次。

值得一提的是，專輯的主打歌〈bing bong〉更特別邀請知名社群創作者擁有百萬粉絲的YouTuber Vanilla Mace以藝名VNLLA首次在音樂界登場。隨附的音樂錄影帶則是一場純粹的娛樂盛宴，在宏偉的豪宅內，上演了一場奢華的角色顛倒，Vanilla Mace成為主人，而bbno$則變身為她忠心耿耿的管家。

同名專輯《bbno$》堪稱是bbno$非凡一年的華麗總結，在全球粉絲暴增超過1400萬人、全網曝光量突破1.5 億次的聲勢下，bbno$以這張融合嘻哈、流行與電子元素的全新力作「回歸自我、重新定義bbno$」。接下來，他將展開出道以來最大規模的世界巡演，自10月31日澳洲雪梨首站起，巡演將橫跨北美、歐洲、亞洲與大洋洲，總計超過65場演出。

此外，bbno$也將於11月14日二度來台開唱，於台北Clapper Studio舉辦名為「bbno$ : it’s pronounced baby no money」的演唱會，目前該場次已全數售罄。可以保證絕對是一場熱力四射的狂歡派對，期待值爆棚，勢必再掀bbno$音樂狂潮。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

bbno$

推薦閱讀

修杰楷涉閃兵遭拘提！　曾當替代役5個月「賈靜雯懷3胎」提前退伍

修杰楷涉閃兵遭拘提！　曾當替代役5個月「賈靜雯懷3胎」提前退伍

10小時前

快訊／坤達認了閃兵：不敢奢求原諒　緊急取消《玩很大》錄影趕回台灣

快訊／坤達認了閃兵：不敢奢求原諒　緊急取消《玩很大》錄影趕回台灣

4小時前

賈靜雯人不在台灣…跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

賈靜雯人不在台灣…跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

8小時前

親眼目睹老公遭警拘提！　書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

親眼目睹老公遭警拘提！　書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

8小時前

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍嘆：不需討好討厭你的人

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍嘆：不需討好討厭你的人

19小時前

坤達涉閃兵不在台灣！　吳宗憲證實飛加拿大錄《玩很大》哀嘆發聲

坤達涉閃兵不在台灣！　吳宗憲證實飛加拿大錄《玩很大》哀嘆發聲

6小時前

陳柏霖第二次閃兵爭議！　14年前曾自曝免役原因

陳柏霖第二次閃兵爭議！　14年前曾自曝免役原因

10小時前

事業高峰期當兵的台灣4男星！張雨生畢業入伍…楊祐寧：錢再賺就有

事業高峰期當兵的台灣4男星！張雨生畢業入伍…楊祐寧：錢再賺就有

6小時前

坤達閃兵「當年氣胸免役」！胸前有手術傷疤　復出跳16蹲被酸：合理嗎

坤達閃兵「當年氣胸免役」！胸前有手術傷疤　復出跳16蹲被酸：合理嗎

8小時前

演藝圈閃兵集團！「8個月抓出15藝人」全翻車　逃兵內幕一次看

演藝圈閃兵集團！「8個月抓出15藝人」全翻車　逃兵內幕一次看

6小時前

潘迎紫合體嗶啵釣出幻波公子！李承泰日本賣鹹酥雞27年…親曝現況

潘迎紫合體嗶啵釣出幻波公子！李承泰日本賣鹹酥雞27年…親曝現況

10/20 08:46

修杰楷剃頭入伍照片曝！替代役5個月「代言市府內政部5活動」表演15場

修杰楷剃頭入伍照片曝！替代役5個月「代言市府內政部5活動」表演15場

10小時前

熱門影音

BLACKPINK離台！　Rosé親切送飛吻

BLACKPINK離台！　Rosé親切送飛吻
Rosé今天吃鹹酥雞！

Rosé今天吃鹹酥雞！
謝盈萱被公開《愛情魔髮師》片段　秒送曾寶儀眼刀：再試一次看看

謝盈萱被公開《愛情魔髮師》片段　秒送曾寶儀眼刀：再試一次看看
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好

李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好
連晨翔親手做金鐘獎盃！　送劉品言：我心中的得主

連晨翔親手做金鐘獎盃！　送劉品言：我心中的得主
劉品言挺8月孕肚走紅毯包緊緊 「胸跟肚一起變大」怕嚇到大家

劉品言挺8月孕肚走紅毯包緊緊 「胸跟肚一起變大」怕嚇到大家
楊謹華得視后「穿布鞋上台」XD　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華得視后「穿布鞋上台」XD　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡
首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工

首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工
曾莞婷超辣！謝瓊煖變管家　不准她摔倒：不要想搏版面

曾莞婷超辣！謝瓊煖變管家　不准她摔倒：不要想搏版面
小S一下台就崩潰爆哭 收到媽媽.具俊曄祝賀訊息

小S一下台就崩潰爆哭 收到媽媽.具俊曄祝賀訊息
Rosé讚「高雄好ㄅㄧㄤˋ」　疑惑問：我有說對嗎？

Rosé讚「高雄好ㄅㄧㄤˋ」　疑惑問：我有說對嗎？
BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

曾莞婷奪女配：這條路走了27年　淚謝陳慧翎「是妳先看到的！」

曾莞婷奪女配：這條路走了27年　淚謝陳慧翎「是妳先看到的！」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

金鐘開場超感人！謝盈萱講到哭　楊謹華淚謝嚴藝文：沒有放棄我

金鐘開場超感人！謝盈萱講到哭　楊謹華淚謝嚴藝文：沒有放棄我

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

蘇永康六度在台北開唱　 先向歌迷鞠躬10秒：謝謝！

蘇永康六度在台北開唱　 先向歌迷鞠躬10秒：謝謝！

看更多

【機身截斷泡海中】阿聯酋貨機撞香港地勤車2死

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

曾參加女團失敗！　婷婷Kimi再戰出道放話：這是我最後一團

7分鐘前0

男神福山雅治56歲還帥成這樣！　嘴甜告白：我愛台灣

15分鐘前45

5566全員當兵被讚清流！　網刷一排推爆：誠實的好男人

19分鐘前0

抖音洗腦神曲創6億點擊！加拿大饒舌歌手「巡迴來台」睽違4年發新作

39分鐘前11

黃子佼喊「要付贍養費」求輕判　孟耿如被問離婚…最新近況曝光！

48分鐘前0

林俊逸出道35年了！　「超大膽突破」新造型曝光

52分鐘前310

小杰「花30萬閃兵IG遭洗版」　一天前發文喊：期許自己要善良

53分鐘前22

楊丞琳突拋震撼彈！　親口曝光「重磅喜訊」：全新的出發

1小時前0

神級美魔女歌手嫁砂石大亨　悲曝「遭強震嚇到血崩」心痛流產

1小時前0

73歲楊烈頻傳烏龍死訊…真實近況曝光！出道50年突「宣布好消息」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月
    10小時前1429
  2. 快訊／坤達認了閃兵！　緊急趕回台灣
    4小時前4256
  3. 賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻
    8小時前4236
  4. 目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了
    8小時前2221
  5. 「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲
    19小時前2621
  6. 坤達涉閃兵不在台灣！　吳宗憲證實飛加拿大錄《玩很大》哀嘆發聲
    6小時前2615
  7. 陳柏霖第二次閃兵爭議！14年前曾自曝免役原因
    10小時前2212
  8. 事業高峰期當兵的台灣4男星！　楊祐寧：錢再賺就有
    6小時前3617
  9. 坤達閃兵「當年氣胸免役」！胸前有手術傷疤　復出跳16蹲被酸：合理嗎
    8小時前4242
  10. 演藝圈閃兵集團！「8個月抓出15藝人」
    6小時前4232
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合