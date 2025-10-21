ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
鄭元暢爆紅「仍喊卡入伍」
《回魂計》被傅孟柏虐到死！方郁婷新作「尋找哥遺體」瀏海被火燒

記者黃庠棻／台北報導

「國民女兒」方郁婷近期是熱門話題人物，在影集《回魂計》中飾演在詐騙園區被虐致死的「欣怡」，展現超乎水準的精湛演技，受虐劇情逼哭觀眾，再憑陳玉勳執導電影《大濛》入圍金馬獎最佳女主角，也是這次所有入圍者中年紀最小的。方郁婷以靈動又細膩的表演感染眾人，片中真實刻畫亂世中小人物的情誼與生命樣貌。

▲《回魂計》上線48小時奪Netflix台灣冠軍。（圖／Netflix提供）

▲方郁婷（黃衣）在《回魂計》飾演欣怡。（圖／Netflix提供）

平日毫無煮飯經驗的方郁婷，這回需要在片中大秀廚藝，燒柴生火全程親自上陣，不過面對各種挑戰，她卻游刃有餘，將角色細節演繹得絲絲入扣，這也讓導演陳玉勳直呼「她完全就是個天才！」更笑言在拍攝現場「每次看到郁婷的表演都只能讚嘆連連，甚至不敢指導她，我怕一講，反而把她扭歪了」。

▲方郁婷主演電影《大濛》，被導演大讚「是個天才」。（圖／華文創提供）

▲方郁婷主演電影《大濛》，被導演大讚「是個天才」。（圖／華文創提供）

在電影《大濛》中，方郁婷化身民國40年代台灣鄉村少女「阿月」，展開一場尋找哥哥遺體的冒險旅程，真實體驗舊時代的貧苦生活。為了貼近角色，方郁婷在片中狂嗑帶皮地瓜、燒餅，吃完坦言「我沒吃過帶皮地瓜，口感好特別，燒餅也好乾！」

▲《大濛》方郁婷（左）尋找哥哥，遇上了柯煒林（右）飾演的退休阿兵哥幫助。（圖／華文創提供）

▲方郁婷主演電影《大濛》，被導演大讚「是個天才」。（圖／華文創提供）

而對於從未下過廚的方郁婷來說，要以最原始的方式生火煮菜，完全是一大挑戰，但她仍為戲獻出自己的「第一次」，從點火、放水到燙地瓜葉，全程親自上陣。導演陳玉勳在開拍前特別叮囑「動作要流暢到讓觀眾相信妳天天都在煮飯！」為此在拍攝前特地熟悉場景與道具，並反覆練習，力求每一個細節都自然到位。

▲方郁婷主演電影《大濛》，被導演大讚「是個天才」。（圖／華文創提供）

▲方郁婷主演電影《大濛》，被導演大讚「是個天才」。（圖／華文創提供）

沒想到正式開拍時，因稻草靠近爐口，火苗突然從灶腳竄出，竟把方郁婷招牌瀏海烤成「自然捲」，當下眾人全嚇壞，她卻依然淡定完成整場戲，架勢熟練得像廚房老手。導演一喊卡，方郁婷才因擔心頭髮捲起會不連戲，拿起鏡子確認，沒想到看到鏡中的自己卻樂觀地笑說「我的頭髮都捲起來了！」甚至自嘲「其實我也不敢吃自己煮的東西啦！」展現阿月式的樂觀與真誠，讓現場氣氛又緊張又好笑。

▲方郁婷主演電影《大濛》，被導演大讚「是個天才」。（圖／華文創提供）

▲方郁婷主演電影《大濛》，被導演大讚「是個天才」。（圖／華文創提供）

方郁婷坦言，在看完電影《大濛》的劇本後，對阿月所承受的磨難感觸良多，更形容阿月在自己心中是個「既固執又勇敢」的存在。談及拍攝過程，方郁婷也大方分享「這次拍攝是在冬天，有時晚上非常寒冷，我會聯想到，如果是阿月在真實狀況下，沒有更多衣物可穿，一定會冷得受不了。」一字一句都流露出方郁婷對角色的全心投入與深刻共鳴。

▲方郁婷主演電影《大濛》，被導演大讚「是個天才」。（圖／華文創提供）

▲方郁婷主演電影《大濛》，被導演大讚「是個天才」。（圖／華文創提供）

由華文創股份有限公司製作，鉅資打造的電影《大濛》，取景遍及台南、嘉義與岸內影視基地，另斥資4千萬台幣搭建早期的台北平民建築區、金山街道，當時的市場、福馬林池等重要場景，並重現熱鬧繁榮的台北榮町商圈。電影《大濛》將於11月21至11月23日舉行感動口碑場、11月27日全台盛大上映。

▲方郁婷主演電影《大濛》，被導演大讚「是個天才」。（圖／華文創提供）

▲方郁婷主演電影《大濛》，被導演大讚「是個天才」。（圖／華文創提供）

BLACKPINK Jennie「脫到剩Bra！」 跳〈Like Jennie〉辣翻

