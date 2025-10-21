快訊／Energy書偉逃兵遭拘提　唱片公司沉痛道歉：評估並調整藝人工作

記者蔡琛儀／台北報導

藝人閃兵案今（21日）新北檢發動第三波行動，包括修杰楷、陳柏霖、小杰，以及Energy的書偉稍早都已被陸續拘提到案，書偉也坦承早知道有這天，原本要自首，但是會怕。而Energy另一名團員坤達也在拘提名單當中，但他因工作前往加拿大，預計10天後才會返台，對此，Energy所屬相信音樂也回應了。

▲▼Energy書偉（左1）因逃兵，今早被拘提到案。（圖／相信音樂提供、記者陳以昇攝）

相信音樂表示，對近期相關事件，書偉當時因做出錯誤選擇，對此深感懊悔並誠懇檢討，已虛心認錯，並將全力配合檢調單位後續調查，至於後續Energy演出是否受影響？相信音樂回應：「公司重視藝人的品行與職業操守，亦尊重司法程序。後續將依檢調單位的調查進度與結果，審慎評估並調整藝人的演出及工作規劃。公司對此事件深感遺憾，並再次感謝社會各界的關心與指教。」

Energy在今年金曲獎慶功宴上，才正面回應被質疑逃兵的事，當時他們表示網路資訊有誤，並非全員沒有當兵，像是阿弟跟Toro都是下部隊之後才被驗退，書偉、坤達免役，牛奶則是出道之前就免役，Toro還找出自己的大頭兵照片，搞笑表示：「你說我沒GG，我就要脫給你看嗎？」

而Energy 原訂31日要擔任日本女團Avantgardey在台演出嘉賓，11月在大陸深圳、成都開唱，明年1月還有2場台北小巨蛋演唱會；此外，他們11月中出席玖壹壹主辦的「南北貳路音樂節」，原本Toro就因故無法出席，如今再加上書偉、坤達出事，恐演變成只有牛奶、阿弟登台的窘境。