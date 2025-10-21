ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

餐廳男員工亂摸網紅女兒頭髮
「社群消失人口」5性格特點
「吳宗憲第4個女兒」認工作變少
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳宗憲 妙莎 潘迎紫 李承泰 蔡淳佳 初孟軒 徐鈞浩 伊萊媽

曾敬驊入獄被嗆「不能安靜去死嗎」　從小遭父家暴…媽還要他聽話

記者黃庠棻／台北報導

Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》今（21）日正式釋出主預告，以強烈戲劇張力揭開序幕。程予希在獄中對峙曾敬驊，冷聲質問「不是說好結束這一切嗎？你難道就不能一個人安安靜靜地去死嗎？」畫面隨即切換至暴雨夜中，曾敬驊神情冷峻、手握兇器，雨水與血水交錯，一名女子追問他「李壬曜，你身上的傷到底是怎麼來的？」令人不禁懷疑，這名令人畏懼的殺人魔，背後究竟隱藏著什麼祕密。

▲《如果我不曾見過太陽》釋出主預告。（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》釋出主預告。（圖／Netflix提供）

預告片中，李壬曜的過往逐步揭開。紀錄片企劃周品瑜（江齊飾）為拍攝紀錄片，採訪李壬曜的母親，意外揭開他悲慘的童年，母子倆長年遭受父親家暴，卻哭喊著求兒子「聽話」不要反抗。當周品瑜問「你們從沒想過要反抗嗎？」母親冷冷回應「反抗？怎麼反抗？」短短一句話，道盡弱勢者的絕望與無力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《如果我不曾見過太陽》釋出主預告。（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》釋出主預告。（圖／Netflix提供）

討債人「K哥」（姚淳耀飾）也不忍相勸「我要是你，能閃多遠就閃多遠，最好永遠不要回來。」而校園裡，出身優渥的歐陽悌（石知田飾）仗勢欺人，不斷羞辱李壬曜「你的人生怎麼這麼不值錢啊？」家庭暴力與校園霸凌的雙重壓迫，最終將他推向黑暗深淵。

▲《如果我不曾見過太陽》釋出主預告。（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》釋出主預告。（圖／Netflix提供）

就在李壬曜墮入黑暗之際，江曉彤（李沐飾）的出現，成為他生命中的一束光。兩人於學校天臺邂逅，展開一段甜蜜卻註定悲傷的戀曲。江曉彤問「你有沒有想過，為什麼晚上只看得到飛蛾，看不到蝴蝶？」李壬曜答「因為飛蛾一直把燈火誤認成月亮，永遠無法離開；而蝴蝶只在陽光下出現。不管牠們多像，都不可能同時存在。」暗喻兩人來自不同世界、難以相守。

▲《如果我不曾見過太陽》將在11月13日上線。（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》釋出主預告。（圖／Netflix提供）

李沐飾演的江曉彤是一名陽光開朗、出身溫暖家庭的天才芭蕾少女，隨著劇情推進，角色逐漸轉變，李沐分享「開拍前導演特別囑咐我和曾敬驊，一個要記得笑，一個不要太常笑，我覺得常常笑和提高自己能量的這兩個點，對我達到了狀態轉換的效果，後面曉彤個性轉換的狀態，相對而言是我比較理解的情緒狀態。」

▲《如果我不曾見過太陽》釋出主預告。（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》釋出主預告。（圖／Netflix提供）

石知田飾演的反派歐陽悌則陷入瘋魔，冷笑著說「把你的夢想、你在乎的一切，通通踩在腳底下，看你慢慢變得絕望，我真的好想親眼看看你現在的樣子。」張力十足的演出令人期待。

▲《如果我不曾見過太陽》釋出主預告。（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》釋出主預告。（圖／Netflix提供）

對於本次飾演殺人不眨眼的「暴雨殺人魔」一角，曾敬驊也坦言「拍攝這些戲的時候當然還是會緊張，剛開始會害怕，但有趣的是隨著場次越拍越久，跟著角色的心境變化，熟悉所有犯案流程後也開始駕輕就熟，拍到了中後段，我感受到我好像已經是一個麻木的殺手了。」

▲《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐主演。（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐主演。（圖／Netflix提供）

另一方面，周品瑜（江齊飾）在進行紀錄片採訪後，開始陷入詭異夢境。她夢見穿著高中制服的江曉彤，幻覺中曉彤冷冷地問「妳在找我嗎？」現實與夢境的界線逐漸模糊。李壬曜的悲傷告別「你以後要自己照顧自己，我不會再回來了。」似乎預示著即將發生的悲劇。

▲《如果我不曾見過太陽》將在11月13日上線。（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》將在11月13日上線。（圖／Netflix提供）

畫面閃回兩人甜蜜時光，飛蛾停在曉彤指尖，觸碰她手上的蝴蝶刺青，她溫柔地說「誰說飛蛾和蝴蝶不能在一起？你看，牠們現在不就在一起了嗎？」緊接著，暴力與血光再度爆發，襲擊、尖叫、破碎的玻璃聲交織，最終一句「你是不是也殺了她？」將懸疑推至最高點。

▲《如果我不曾見過太陽》將在11月13日上線。（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》將在11月13日上線。（圖／Netflix提供）

導演蔣繼正表示「講述愛情的方式有很多種，我們希望跳脫傳統框架，融合懸疑、驚悚與犯罪元素，讓觀眾從不同感官進入故事核心。《如果我不曾見過太陽》以愛情為起點，但我們想探討的遠不止於此，還有更多深刻的情感與社會議題，等著觀眾親自去體會。」

▲《如果我不曾見過太陽》釋出主預告。（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》將在11月13日上線。（圖／Netflix提供）

編導簡奇峯也分享「這次的合作，與其說是我們選擇了敬驊、選擇了李沐，不如說是他們兩人選擇了李壬曜跟江曉彤。因為從劇本階段，我們就鎖定由這兩位演員來飾演李壬曜和江曉彤，沒有任何其他人選。很感謝他們接下角色，陪我們一起共同完成這個故事。」

▲《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐、江齊、程予希主演。（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》將在11月13日上線。（圖／Netflix提供）

《如果我不曾見過太陽》劇情講述年僅25歲的李壬曜（曾敬驊飾）自首並坦承自己就是媒體口中冷血殺害昔日高中同窗的「暴雨殺人魔」。入獄後，他首度答應接受紀錄片企劃周品瑜（江齊飾）的採訪，沒想到她卻因此在夢裡與李壬曜陷入曖昧纏綿，並逐漸被一名身穿高中制服的神祕少女（李沐飾）糾纏。該作將於2025年11月13日Netflix全球獨家上線。

▲《如果我不曾見過太陽》釋出主預告。（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》將在11月13日上線。（圖／Netflix提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

如果我不曾見過太陽曾敬驊李沐程予希江齊馬志翔姚淳耀石知田

推薦閱讀

修杰楷涉閃兵遭拘提！　曾當替代役5個月「賈靜雯懷3胎」提前退伍

修杰楷涉閃兵遭拘提！　曾當替代役5個月「賈靜雯懷3胎」提前退伍

4小時前

賈靜雯人不在台灣…跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

賈靜雯人不在台灣…跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

1小時前

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍嘆：不需討好討厭你的人

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍嘆：不需討好討厭你的人

13小時前

親眼目睹老公遭警拘提！　書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

親眼目睹老公遭警拘提！　書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

2小時前

陳柏霖第二次閃兵爭議！　14年前曾自曝免役原因

陳柏霖第二次閃兵爭議！　14年前曾自曝免役原因

4小時前

修杰楷剃頭入伍照片曝！替代役5個月「代言市府內政部5活動」表演15場

修杰楷剃頭入伍照片曝！替代役5個月「代言市府內政部5活動」表演15場

3小時前

潘迎紫合體嗶啵釣出幻波公子！李承泰日本賣鹹酥雞27年…親曝現況

潘迎紫合體嗶啵釣出幻波公子！李承泰日本賣鹹酥雞27年…親曝現況

10/20 08:46

Energy書偉閃兵被抓！「當年免役原因曝光」　Energy全員都帶傷沒當兵

Energy書偉閃兵被抓！「當年免役原因曝光」　Energy全員都帶傷沒當兵

4小時前

坤達閃兵「當年氣胸免役」！胸前有手術傷疤　復出跳16蹲被酸：合理嗎

坤達閃兵「當年氣胸免役」！胸前有手術傷疤　復出跳16蹲被酸：合理嗎

2小時前

快訊／Energy書偉逃兵遭拘提　唱片公司沉痛道歉：評估並調整藝人工作

快訊／Energy書偉逃兵遭拘提　唱片公司沉痛道歉：評估並調整藝人工作

1小時前

千人搶看柯震東睡播！　網友超跟時事：陳柏霖被抓了，快起床

千人搶看柯震東睡播！　網友超跟時事：陳柏霖被抓了，快起床

3小時前

消失17年！　玉女歌手成CEO「月營收3百萬」...超狂近況曝光

消失17年！　玉女歌手成CEO「月營收3百萬」...超狂近況曝光

17小時前

熱門影音

BLACKPINK離台！　Rosé親切送飛吻

BLACKPINK離台！　Rosé親切送飛吻
Rosé今天吃鹹酥雞！

Rosé今天吃鹹酥雞！
謝盈萱被公開《愛情魔髮師》片段　秒送曾寶儀眼刀：再試一次看看

謝盈萱被公開《愛情魔髮師》片段　秒送曾寶儀眼刀：再試一次看看
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好

李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好
連晨翔親手做金鐘獎盃！　送劉品言：我心中的得主

連晨翔親手做金鐘獎盃！　送劉品言：我心中的得主
劉品言挺8月孕肚走紅毯包緊緊 「胸跟肚一起變大」怕嚇到大家

劉品言挺8月孕肚走紅毯包緊緊 「胸跟肚一起變大」怕嚇到大家
楊謹華得視后「穿布鞋上台」XD　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華得視后「穿布鞋上台」XD　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡
首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工

首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工
曾莞婷超辣！謝瓊煖變管家　不准她摔倒：不要想搏版面

曾莞婷超辣！謝瓊煖變管家　不准她摔倒：不要想搏版面
小S一下台就崩潰爆哭 收到媽媽.具俊曄祝賀訊息

小S一下台就崩潰爆哭 收到媽媽.具俊曄祝賀訊息
Rosé讚「高雄好ㄅㄧㄤˋ」　疑惑問：我有說對嗎？

Rosé讚「高雄好ㄅㄧㄤˋ」　疑惑問：我有說對嗎？
BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

曾莞婷奪女配：這條路走了27年　淚謝陳慧翎「是妳先看到的！」

曾莞婷奪女配：這條路走了27年　淚謝陳慧翎「是妳先看到的！」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

金鐘開場超感人！謝盈萱講到哭　楊謹華淚謝嚴藝文：沒有放棄我

金鐘開場超感人！謝盈萱講到哭　楊謹華淚謝嚴藝文：沒有放棄我

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

蘇永康六度在台北開唱　 先向歌迷鞠躬10秒：謝謝！

蘇永康六度在台北開唱　 先向歌迷鞠躬10秒：謝謝！

看更多

【會見習近平？】鄭麗文：為兩岸和平，該做的交流都願意

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

坤達涉逃兵不在台灣！　吳宗憲證實飛加拿大錄《玩很大》哀嘆發聲

5分鐘前0

洪佩瑜親揭「私下真實面」！　超反差1行徑曝光...她嚇喊：騙人

14分鐘前1

事業高峰期當兵的台灣4男星！張雨生畢業入伍…楊祐寧：錢再賺就有

16分鐘前1

羅志祥遭騙走5萬元！　全身髒黑落魄蹲路邊「車手身份」曝光

27分鐘前1113

演藝圈閃兵集團！「8個月抓出15藝人」全翻車　逃兵內幕一次看

48分鐘前20

曾敬驊入獄被嗆「不能安靜去死嗎」　從小遭父家暴…媽還要他聽話

1小時前1215

快訊／Energy書偉逃兵遭拘提　唱片公司沉痛道歉：評估並調整藝人工作

1小時前10

克莉絲汀貝爾一則IG被炎上！　挨轟「拿家暴開玩笑」

1小時前12

迪麗熱巴新劇搭台灣男神！　演員名單粉碎傳言「沒有林柏宏」

1小時前1731

賈靜雯人不在台灣…跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

讀者迴響

熱門新聞

  1. 修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月
    4小時前1428
  2. 賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻
    1小時前3431
  3. 「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲
    13小時前2621
  4. 目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了
    2小時前2018
  5. 陳柏霖第二次閃兵爭議！14年前曾自曝免役原因
    4小時前2212
  6. 修杰楷剃頭入伍照片曝！替代役5個月「代言市府內政部5活動」
    3小時前2833
  7. 潘迎紫合體嗶啵釣出幻波公子！李承泰日本賣鹹酥雞27年
    10/20 08:46104
  8. Energy書偉閃兵被抓！「當年免役原因曝光」
    4小時前2624
  9. 坤達閃兵「當年氣胸免役」！胸前有手術傷疤　復出跳16蹲被酸：合理嗎
    2小時前3630
  10. Energy書偉逃兵遭拘提　唱片公司沉痛道歉
    1小時前2415
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合