曾敬驊入獄被嗆「不能安靜去死嗎」　從小遭父家暴…媽還要他聽話

Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》今（21）日正式釋出主預告，以強烈戲劇張力揭開序幕。程予希在獄中對峙曾敬驊，冷聲質問「不是說好結束這一切嗎？你難道就不能一個人安安靜靜地去死嗎？」畫面隨即切換至暴雨夜中，曾敬驊神情冷峻、手握兇器，雨水與血水交錯，一名女子追問他「李壬曜，你身上的傷到底是怎麼來的？」令人不禁懷疑，這名令人畏懼的殺人魔，背後究竟隱藏著什麼祕密。

預告片中，李壬曜的過往逐步揭開。紀錄片企劃周品瑜（江齊飾）為拍攝紀錄片，採訪李壬曜的母親，意外揭開他悲慘的童年，母子倆長年遭受父親家暴，卻哭喊著求兒子「聽話」不要反抗。當周品瑜問「你們從沒想過要反抗嗎？」母親冷冷回應「反抗？怎麼反抗？」短短一句話，道盡弱勢者的絕望與無力。

討債人「K哥」（姚淳耀飾）也不忍相勸「我要是你，能閃多遠就閃多遠，最好永遠不要回來。」而校園裡，出身優渥的歐陽悌（石知田飾）仗勢欺人，不斷羞辱李壬曜「你的人生怎麼這麼不值錢啊？」家庭暴力與校園霸凌的雙重壓迫，最終將他推向黑暗深淵。

就在李壬曜墮入黑暗之際，江曉彤（李沐飾）的出現，成為他生命中的一束光。兩人於學校天臺邂逅，展開一段甜蜜卻註定悲傷的戀曲。江曉彤問「你有沒有想過，為什麼晚上只看得到飛蛾，看不到蝴蝶？」李壬曜答「因為飛蛾一直把燈火誤認成月亮，永遠無法離開；而蝴蝶只在陽光下出現。不管牠們多像，都不可能同時存在。」暗喻兩人來自不同世界、難以相守。

李沐飾演的江曉彤是一名陽光開朗、出身溫暖家庭的天才芭蕾少女，隨著劇情推進，角色逐漸轉變，李沐分享「開拍前導演特別囑咐我和曾敬驊，一個要記得笑，一個不要太常笑，我覺得常常笑和提高自己能量的這兩個點，對我達到了狀態轉換的效果，後面曉彤個性轉換的狀態，相對而言是我比較理解的情緒狀態。」

石知田飾演的反派歐陽悌則陷入瘋魔，冷笑著說「把你的夢想、你在乎的一切，通通踩在腳底下，看你慢慢變得絕望，我真的好想親眼看看你現在的樣子。」張力十足的演出令人期待。

對於本次飾演殺人不眨眼的「暴雨殺人魔」一角，曾敬驊也坦言「拍攝這些戲的時候當然還是會緊張，剛開始會害怕，但有趣的是隨著場次越拍越久，跟著角色的心境變化，熟悉所有犯案流程後也開始駕輕就熟，拍到了中後段，我感受到我好像已經是一個麻木的殺手了。」

另一方面，周品瑜（江齊飾）在進行紀錄片採訪後，開始陷入詭異夢境。她夢見穿著高中制服的江曉彤，幻覺中曉彤冷冷地問「妳在找我嗎？」現實與夢境的界線逐漸模糊。李壬曜的悲傷告別「你以後要自己照顧自己，我不會再回來了。」似乎預示著即將發生的悲劇。

畫面閃回兩人甜蜜時光，飛蛾停在曉彤指尖，觸碰她手上的蝴蝶刺青，她溫柔地說「誰說飛蛾和蝴蝶不能在一起？你看，牠們現在不就在一起了嗎？」緊接著，暴力與血光再度爆發，襲擊、尖叫、破碎的玻璃聲交織，最終一句「你是不是也殺了她？」將懸疑推至最高點。

導演蔣繼正表示「講述愛情的方式有很多種，我們希望跳脫傳統框架，融合懸疑、驚悚與犯罪元素，讓觀眾從不同感官進入故事核心。《如果我不曾見過太陽》以愛情為起點，但我們想探討的遠不止於此，還有更多深刻的情感與社會議題，等著觀眾親自去體會。」

編導簡奇峯也分享「這次的合作，與其說是我們選擇了敬驊、選擇了李沐，不如說是他們兩人選擇了李壬曜跟江曉彤。因為從劇本階段，我們就鎖定由這兩位演員來飾演李壬曜和江曉彤，沒有任何其他人選。很感謝他們接下角色，陪我們一起共同完成這個故事。」

《如果我不曾見過太陽》劇情講述年僅25歲的李壬曜（曾敬驊飾）自首並坦承自己就是媒體口中冷血殺害昔日高中同窗的「暴雨殺人魔」。入獄後，他首度答應接受紀錄片企劃周品瑜（江齊飾）的採訪，沒想到她卻因此在夢裡與李壬曜陷入曖昧纏綿，並逐漸被一名身穿高中制服的神祕少女（李沐飾）糾纏。該作將於2025年11月13日Netflix全球獨家上線。

