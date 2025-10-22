90後陸劇男神TOP10！《凡人修仙傳》楊洋排名第六、劉宇寧第二

文／妞新聞

近年來陸劇市場熱度不減，從仙俠、權謀到現代甜寵，一部接一部的爆紅，90後男神們紛紛崛起，成為觀眾心中的「第一男主角」。這次整理了幾位出生90後聲量高的陸劇男神TOP10，從顏值、演技到人氣全都在線，妞妞們快來看看你心中的本命有沒有上榜吧！

90後陸劇男神

TOP10.龔俊

▲龔俊憑《山河令》溫客行一角爆紅。（圖／微博，下同）

憑《山河令》溫客行一角爆紅的龔俊，帥氣外型加上深情眼神，一夕之間圈粉無數。雖然出道多年始終不溫不火，但靠這部作品徹底翻身，還拿下「年度最受歡迎男演員」等獎項。近年來他挑戰更多元角色，與迪麗熱巴、周雨彤搭檔都話題不斷，實力逐漸被肯定，成為90後&耽改劇最具代表性的男神之一！

TOP9.張晚意

張晚意以《柳舟記》、《錦繡安寧》等古裝作品奠定男神地位，冷峻外型與深情演技讓觀眾印象深刻。雖然曾因解約糾紛背負高額債務，但他選擇堅持演員夢，用一部部角色證明自己。2024年還被評為「國家三級演員」，專業實力獲得認可，也讓他成為各大導演心中古裝劇的最佳人選。

TOP8.劉學義

183公分的高挑身材搭配深邃五官，劉學義的古裝扮相堪稱「仙界代言人」。從《青雲志》到《天乩之白蛇傳說》、《琉璃》、《千古玦塵》，無論正派反派，他都能詮釋得入木三分。私下個性相當幽默，更是大家認證的「話癆」，甚麼話題都能夠聊，與戲裡冷酷的形象反差極大，深得粉絲喜愛。多年累積的作品讓他成功走進觀眾心中。

TOP7.李現

被封為「現男友」的李現，靠《親愛的熱愛的》一炮而紅，與楊紫的情侶組合更是經典。精壯身材配上童顏外貌，他能駕馭霸總、俠士到暖男等不同角色。2025年他再度與楊紫合作《錦繡芳華》，甜虐交織的劇情話題十足，證明李現不只顏值在線，演技同樣持續進化！

TOP6.楊洋

堪稱頂流代表的楊洋，從《微微一笑很傾城》的校草，到《你是我的榮耀》裡與迪麗熱巴的神仙CP，每次出演都引發話題。他也不斷挑戰軍旅、武俠、醫療等不同題材，展現角色多樣性，近期主演的《凡人修仙傳》更是好評不斷，精緻外表、細膩演技，加上多年累積的高人氣，讓楊洋一直穩坐一線男神之位！

TOP5.成毅



出道近十年的成毅因《琉璃》禹司鳳走紅，被封為「古裝美男」。之後又在《蓮花樓》以退隱江湖的高手角色掀起熱議，打戲與情感表現都收穫好評。雖然成名較晚，但憑實力證明自己，逐漸成為古裝劇收視保證。即將開播的《赴山海》更備受期待，成功轉型成為「古裝男神」之一。

TOP4.檀健次

檀健次最初以MIC男團出道，唱跳實力不俗，但真正讓他爆紅的是《獵罪圖鑑》與《長相思》，特別是後者飾演的「相柳」一角，深情又悲壯的角色圈粉無數。精緻外型、全能實力加上自然演技，使他在影視圈終於大放異彩，成為粉絲口中的「戲精男神」。

TOP3.白敬亭





今年最火的《難哄》讓白敬亭人氣再度翻倍，飾演的桑延高冷卻深情，堪稱小說真人化。其實他早在《開端》、《長風渡》、《南來北往》就展現出亮眼表現，不僅演技受肯定，私下還是多才多藝的音樂才子。少年感十足的外貌與穩重氣質並存，他就是妥妥的人間理想型。

TOP2.劉宇寧

從翻唱歌手到電視劇男主角，劉宇寧的逆襲故事堪稱勵志。他獨特嗓音成為許多爆紅劇OST首選，像《長歌行》、《蒼蘭訣》等戲劇OST他都有參與。近年挑戰演員之路，終於在《折腰》憑魏劭一角突破自我，演技細膩獲得大眾肯定，徹底撕掉了他演技不佳與古裝醜男的標籤。如今歌壇戲劇雙棲發展，成功證明了他的努力！

TOP1.肖戰

榜首毫無懸念！肖戰從《陳情令》走紅後，人氣居高不下，今年再以《藏海傳》登頂，Disney+觀看數更是突破10億。他不只是單靠顏值，更靠細節演技讓角色鮮活，完成偶像到實力派的轉型。多年來穩定輸出好作品，讓他穩坐90後男神第一寶座，實至名歸。

這份榜單幾乎集結了顏值、演技、人氣的最強代表，每位都是觀眾心中的夢幻男神！妞妞們，你心中的第一名是誰呢？快來留言分享你心中的本命男神吧！

