藤岡靛離婚爆4原因！「岳父是印尼大富豪」…想與妻兒同住卻卡關

記者陳芊秀／綜合報導

45歲日本男星藤岡靛於18日閃電宣布離婚，結束與華裔印尼籍妻子的13年婚姻，震驚大批粉絲。而他因演出晨間劇《阿淺來了》爆紅至今，在日本工作不斷，4月才公開與家人相處的影片，為何選擇分開也受到外界關注，有媒體爆料兩人離婚有4個原因。

▲藤岡靛離婚震驚各界。（圖／記者周宸亘攝）

據日媒《東京體育報》報導，某位唱片界人士表示，藤岡靛前妻的父親是在印尼經營飯店事業的大富豪，她從藤岡靛剛出道，還沒走紅時就一直支持著他，也為他的爆紅感到高興。他更曾將音樂製作的據點設在印尼，離婚聲明還特別感謝前妻，「妻子為家庭傾注了無限的愛情，也一直支持著我個人的演藝活動」。

唱片界人士透露，藤岡靛在結婚初期，也曾考慮工作據點以印尼為主，但在邀約不斷的情況下，始終無法如願。雖然夫妻倆討論過在日本生活的事，但前妻有身為企業家的工作，還有孩子的教育環境、語言問題等因素而放棄。未來在任何一方的國家共同生活的事情變得困難，也是導致離婚的原因之一。

藤岡靛2015年接受《女性自身》訪問時，曾大方談起另一半，「當我與能讓我心靈平靜的人在一起時，那裡就是我的『家』」。然而他也因為長期與妻兒分隔兩地，心情難掩寂寞，曾向日媒透露過「最近因為在日本的工作增加了，所以考慮搬到東京住，但其實我與妻子平時都是用英語對話，因為她完全不會說日語，這讓我很擔心……。」沒想到這段「分居婚」最後走向離婚。