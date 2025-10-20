快訊／宋仲基、邊佑錫、安孝燮1月登台！金唱片超猛卡司登大巨蛋

記者吳睿慈／台北報導

南韓最具指標性的音樂頒獎典禮之一的《金唱片頒獎典禮》（Golden Disc Awards）即將來台舉辦，活動邁入40週年，選擇在2026年1月10日於臺北大巨蛋與粉絲同歡。稍早，主辦單位「超級圓頂」終於揭曉3位頒獎人卡司 宋仲基、邊佑錫、安孝燮，3位大咖齊聚臺北大巨蛋。

▲宋仲基為了金唱片頒獎，婚後首度來台。（圖／超級圓頂提供）



宋仲基、邊佑錫、安孝燮確定將以頒獎嘉賓身分登上「第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）」舞台，為這場代表K-POP榮耀的音樂盛事增添星光。主辦單位HLL、超級圓頂於20日正式宣布，典禮將於2026年1月10日在臺北大巨蛋盛大舉行，三位橫跨戲劇與電影圈的頂級演員，將與今年最受歡迎的K-POP歌手們共創象徵K-Content全球影響力的華麗舞台。

宋仲基以JTBC話題劇《My Youth》中細膩溫柔的演技再掀人氣高峰，成為引領韓流內容的代表演員之一。這次將以截然不同於戲劇角色的姿態登場，為典禮畫下壓軸亮點。他曾於2023年第37屆金唱片頒獎典禮（曼谷場）擔任頒獎嘉賓，時隔三年再度登台，格外引人注目。

▲邊佑錫繼見面會之後，1月將二度登台。（圖／超級圓頂提供）



邊佑錫則因主演《背著善宰跑》一舉成為「國民善宰」，劇中親自演唱的〈驟雨〉突破一億次串流播放，讓他與K-POP結下深厚緣分。即使正忙於新劇《21世紀大君夫人》與Netflix話題作《我獨自升級》拍攝準備，他仍爽快答應出席，展現對音樂舞台的熱情與支持。

▲「國民男友」安孝燮即將來台頒獎。（圖／超級圓頂提供）



安孝燮則以浪漫喜劇代表作《社內相親》穩坐「國民男友」地位，近期更以「Saja Boys」隊長身分與多部作品連續掀起熱潮。這是他自2022年後睽違四年再度登上金唱片舞台。隨著Netflix動畫《Kpop 獵魔女團》觀看數突破3億次，他的人氣持續飆升，接下來將以新作《今天也售罄了》再度挑戰浪漫喜劇。此次登台，他將以溫柔嗓音與耀眼氣場，讓現場觀眾再度陷入心動。

迎來第40屆的重要里程碑，「金唱片頒獎典禮」首度登上台北最大規模的表演場館舉行，預告屆時將帶來更盛大、更難忘的音樂盛宴。更多活動相關資訊，請鎖定超級圓頂Facebook及Instagram社群專頁。