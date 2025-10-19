台中網紅婉晴媽媽驚傳過世！過去行徑「惹怒全網」　本人意有所指發聲

記者孟育民／台北報導

台中網紅「范婉晴」在Instagram擁有超過4萬粉絲追蹤，特立獨行的風格掀起外界關注。怎料昨（18）日驚傳其母親過世，由於過去范母長期未被妥善照顧，生前模樣骨瘦如柴、身體發炎嚴重水腫，甚至需要坐輪椅行動，原開刀手術費30萬還疑似遭范婉晴騙走，導致至今沒錢開刀，如今不幸離世，再度引發熱議。對此，記者求證范婉晴本人，尚未有回應。

▲婉晴嗎媽驚傳過世。（圖／翻攝自IG）



范婉晴母親傳出過世消息，輿論在網路上延燒，然而台中大里區冰櫃也出現范母名字，登記人正是她爸爸。雖然本人尚未承認，但多位網友曬出與范女私下對話，間接證實了此事，從對話中可見她言語冷漠，第一時間得知噩耗說「我現在也走不開...」，照常經營社群，加上過去盜刷媽媽信用卡、17歲無照駕駛出車禍，讓父母扛壓力還債，種種行為遭到網友砲轟，更令人遺憾的是，范母正是18日生日，疑似「生日變忌日」，令人不捨。

稍早，范婉晴曬出麥當勞的袋子，有感而發表示，「漸漸的就會明白，當初他說的話意思是什麼？為什麼要安排那個人在身邊，每一次都是在他們離開的時候告訴我很多話...，20歲遇到這些事不是懲罰是學習，不再太相信網路上沒見過的人，而是相信身邊一直陪伴我的現實朋友。」一番話似乎意有所指。