周杰倫新MV「致敬名畫」別人先用了！撞靈感音樂人…網瘋猜泰勒絲

記者陳芊秀／綜合報導

音樂天王周杰倫（周董）19日在IG發文，透露自己陷入了兩難。他表示，自己早就拍好了一支致敬世界名畫的MV，不料近日卻發現，另一位音樂人的靈感也來自同一個畫作，而且已經搶先一步發表了，讓他直呼：「真是傷腦筋耶！」

▲周杰倫新歌MV致敬名畫，發現音樂靈感與另一位音樂人撞上了。（圖／翻攝自IG）

原來周杰倫早已經拍好了一支致敬世界名畫的MV，原想等整張專輯製作完成後再一同推出，不料卻發現，另一位同樣靈感來自該畫作的音樂人，已經搶先一步發表了作品！他隨文公開一段影片，女子漂浮在水中被撈起，周圍是綠樹與草叢，而網友也根據線索，推測「撞靈感」的音樂人，正是西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）。

▲周杰倫MV劇情，在水中撈起一名女子。（圖／翻攝自IG）

泰勒絲10月初剛推出第12張專輯《星夢人生》（The Life of a Showgirl），新歌〈The Fate of Ophelia〉（歐菲莉亞的命運），歌曲創作背景是莎士比亞《哈姆雷特》的悲劇角色「歐菲莉亞」，最終溺斃在小溪中，她新專輯的封面，也有她躺在水中的畫面，呼應新歌的意境。

▲泰勒絲新專輯封面。（圖／翻攝自IG）

周杰倫則是公開向粉絲發出提問，究竟是該繼續等待專輯完成，還是先讓這支單曲MV曝光？網友紛紛留言「只要你寫的都好聽」、「再不出要過年了哥」、「專輯，然後MV一次上」、「單曲先」、「先來首單曲解渴」、「單曲～～ 再收入進專輯」。

▲周杰倫限動。（圖／翻攝自IG）