直擊／BLACKPINK開演！Jennie被熱怕「超殺馬尾」現身　奶音喊麥萬人嗨爆

記者吳睿慈／高雄報導

南韓天團BLACKPINK 高雄世運演唱會19日來到第二天，雖然天公不作美，在活動開演前下起小雨，但毫無影響粉絲興致，前奏影片〈Jump〉於18點40分準時播放，音樂一下，5萬名粉絲開始躁動，直到第一首歌〈Kill This Love〉正式揭開序幕，4位天后從升降台現身，全場陷入一陣瘋狂。

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天。（圖／讀者提供）

BLACKPINK延續前一晚的熱情，4位成員19日接力帶來第二天演出，Jennie在18日被高雄天氣熱到，她用英文喊著「so hot」，於是今天以超殺馬尾造型現身，把所有頭髮往後梳，造型霸氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天。（圖／讀者提供）

Lisa則在開場時大喊「What’s up高雄」，全場歌迷比拼吼叫聲熱烈回應，接著，Rosé用韓文表示「我們來問候一下」，她們一人一句中文自我介紹，誠意滿分。

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天。（圖／讀者提供）

演唱會從〈Kill This Love〉、〈Pink Venom〉、〈How You Like That〉唱到〈Playing with Fire〉，在唱到〈Shut Down〉時，Jennie甜喊一聲「高雄Let’s go」又是一陣歡呼聲。

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天。（圖／讀者提供）

BLACKPINK WORLD TOUR＜DEADLINE＞IN KAOHSIUNG演出寫下5項紀錄，總計超過10萬名觀眾，連續二度帶著世界巡迴登高雄世運開唱，同時也是國際流行歌手在高雄世運史上最高票房紀錄，2023年加上2025年4場演出共超過19萬張門票售出，更是K-POP藝人史上最多次在高雄世運舉辦世界巡迴演唱會（一共4場），她們也是史上首組KPOP藝人，重返高雄世運二度舉辦世界巡迴。

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天。（圖／讀者提供）