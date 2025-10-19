ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
金鐘獎／阿Ken連2天槓龜「周杰倫出手了」！　霸氣1舉動網全被暖哭

記者蔡琛儀／綜合報導

第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮在18日圓滿落幕，阿Ken在節目類及戲劇類各入圍綜藝節目主持人獎、戲劇節目導演獎，雖然最後鎩羽而歸，天王好友周杰倫（周董）前陣子才被爆鬧翻魔術師蔡威澤，在典禮結束後特別為阿Ken發了篇長文，以「周式幽默」的方式給阿Ken打氣，「我們能幫的就是，我那邊有很多獎座，如果你要的話。」

▲▼周杰倫力挺阿Ken。（圖／翻攝周杰倫IG）

▲周杰倫力挺阿Ken。（圖／翻攝周杰倫IG）

周董近年極少參與頒獎典禮，他自爆平常除了網球比賽，已經很少看電視，這次為了阿Ken，和老婆昆凌連續兩天都守在電視機前看直播，他更PO出《周遊記》中，阿Ken走樓梯滑倒，還被關在門外的逗趣影片，「雖然你像我現在Po的影片裡一樣，前面滑鐵盧，後面得獎的大門還沒打開。」

話鋒一轉，周董感性說：「還記得多年前我們大家一起去看你客串的一部好萊塢電影嗎？我說：『講真的，在圈內的朋友裡面很少會有讓我引以為傲的。』現在有沒這種想法我就不知道了。」

他也勉勵阿Ken：「反正你就是大家開心果啦，得獎這扇門靠你自己找到鑰匙了，我們能幫的就是，我那邊有很多獎座，如果你要的話。」更說這篇暖心發文過一陣子就會刪掉，「因為人要往前看。」思維相當正面，讓網友紛紛直呼周董超暖。

