顏正國辦「三七」剁椒魚、香腸擺滿桌！　鋼鐵爸：你喜歡吃的，我們都記得

「好小子」顏正國從童星出身，曾誤入歧途到後來成為億萬導演，縱橫影壇40多年，卻在本月7日因肺腺癌離世，令影迷與親友不捨。在其逝世第21天，與他情同手足的網紅「鋼鐵爸」特地為摯友舉辦「三七」法會。

▲顏正國本月初因肺腺癌離世，享年50歲。（圖／ETtoday資料照）

鋼鐵爸感性透露，家人們悉心準備了豐盛的祭品，擺滿了顏正國生前最愛的家常菜餚，場面溫馨令人動容。鋼鐵爸深情分享，祭桌上擺滿香菇雞湯、炒麵、特製剁椒魚及香腸，每道菜都承載著家人對「阿國」的深切記憶與思念。

▲「鋼鐵爸」為摯友顏正國舉辦「三七」法會，準備他生前愛吃的菜。（圖／翻攝自Facebook／鋼鐵爸）

鋼鐵爸發文表示，現場不僅有親友陪伴，還有師姐虔誠誦經，為顏正國迴向功德，願他能離苦得樂，放下塵世一切罣礙，安詳自在。字句間，鋼鐵爸聲聲呼喚「弟弟阿國」，請他安心放下，家人們永遠愛著、思念著他，最後更以兄長之姿獻上最深的祝福，願顏正國能在極樂世界中，尋獲永恆的快樂與平靜。

鋼鐵爸 臉書全文

摯愛的弟弟阿國

今天是你的三七

家人們為你

準備了豐盛的一餐

都是你最愛吃的菜餚

香菇雞湯及炒麵

還有葉哥

特地為你準備的

你最愛的剁椒魚和香腸

我們都還記得

你喜歡吃什麼菜色

我們永遠都記得

師姐正在為你祈福

誦經迴向功德

祝願弟弟阿國離苦得樂

放下罣礙得到安寧

弟弟阿國

你看看這裡

家人和朋友

都在這裡陪伴著你

空氣中充滿了

我們對你的愛與想念

弟弟阿國

請你安心放下一切

勇敢地自在地向前走吧

家人們

永遠愛你

永遠想念你

為兄

祝福你在極樂世界快樂