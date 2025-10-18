北捷「泰勒絲車廂」上路！　《星夢人生》12首歌霸佔告示牌前12名寫紀錄

記者蕭采薇／台北報導

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）本月初推第12張專輯《星夢人生》（The Life of a Showgirl）屢創紀錄，更以首周逾4百萬張的銷量成為史上首周銷量最高的專輯。而這次的銷售紀錄，更是2006年泰勒絲剛出道時的百倍。

▲泰勒絲第12張專輯《星夢人生》屢創紀錄，逾4百萬張的銷量成為史上首周銷量最高的專輯。（圖／環球音樂提供）

在本周告示牌排行榜中，泰勒絲《星夢人生》專輯中的12首歌直接霸佔熱門單曲榜第1至第12名所有名次，同時也是她「第三次」包下前10名的成績，歷史上從未有其他歌手寫下「一次」相同的霸榜紀錄。

而首周銷量開出史上最高銷售紀錄4百萬2千張，除了穩穩空降告示牌專輯榜冠軍外，更以生涯累計 15 張冠軍專輯的紀錄，成為告示牌史上擁有最多冠軍專輯的個人歌手。

▲台北捷運「泰勒絲 星夢列車」車廂內部。（圖／環球音樂提供）

泰勒絲感性表示：「永遠不會忘記2006年，我的第一張專輯在首週賣出 4 萬張時，我有多麼興奮。那時我 16 歲，簡直無法想像有這麼多人如此關心我的音樂，願意投入時間和精力來支持它。從那時起，我一直努力去見、去感謝所有給我機會追逐這個瘋狂夢想的人。」

▲台北捷運「泰勒絲 星夢列車」車廂內部。（圖／環球音樂提供）

如今19年過去，此次《星夢人生》的首週銷售數字已是當年的百倍，泰勒絲形容：「我有 4 百萬個感謝想送給我的粉絲們，也有4百萬個理由，讓我比以往更為這張專輯感到驕傲。」她感謝所有無論是前往電影院支持《星夢人生》專輯發行派對的粉絲，或是購買黑膠、專輯和數位收聽的所有樂迷，「我將永遠珍惜這種感覺，真是太棒了！謝謝你們送的可愛花束。」

▲台北捷運「泰勒絲 星夢列車」車廂內部。（圖／環球音樂提供）

為了歡慶泰勒絲創下驚人歷史紀錄，台灣環球音樂特別選擇台北捷運載運量最高的板南線，打造一輛「泰勒絲 星夢列車」，車箱內部以此次專輯封面主視覺佈置，自即日起至11月19日運行，將搭車通勤日常化成最璀璨的星夢人生。泰勒絲全新專輯《星夢人生》數位平台已經上線，實體各大通路現正預購中，預計10月23日發行。