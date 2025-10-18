ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

小S派翠克宣布「獎金全捐花蓮」
康熙毒舌合體！陳漢典吳宗憲全中槍
小S唱大S作詞曲…Lulu淚崩
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

小煜 小S 蔡康永 大S 陳漢典 LULU 大牙 周宜霈

北捷「泰勒絲車廂」上路！　《星夢人生》12首歌霸佔告示牌前12名寫紀錄

記者蕭采薇／台北報導

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）本月初推第12張專輯《星夢人生》（The Life of a Showgirl）屢創紀錄，更以首周逾4百萬張的銷量成為史上首周銷量最高的專輯。而這次的銷售紀錄，更是2006年泰勒絲剛出道時的百倍。

▲台北捷運「泰勒絲 星夢列車」車廂內部。（圖／環球音樂提供）

▲泰勒絲第12張專輯《星夢人生》屢創紀錄，逾4百萬張的銷量成為史上首周銷量最高的專輯。（圖／環球音樂提供）

在本周告示牌排行榜中，泰勒絲《星夢人生》專輯中的12首歌直接霸佔熱門單曲榜第1至第12名所有名次，同時也是她「第三次」包下前10名的成績，歷史上從未有其他歌手寫下「一次」相同的霸榜紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而首周銷量開出史上最高銷售紀錄4百萬2千張，除了穩穩空降告示牌專輯榜冠軍外，更以生涯累計 15 張冠軍專輯的紀錄，成為告示牌史上擁有最多冠軍專輯的個人歌手。

▲台北捷運「泰勒絲 星夢列車」車廂內部。（圖／環球音樂提供）

▲台北捷運「泰勒絲 星夢列車」車廂內部。（圖／環球音樂提供）

泰勒絲感性表示：「永遠不會忘記2006年，我的第一張專輯在首週賣出 4 萬張時，我有多麼興奮。那時我 16 歲，簡直無法想像有這麼多人如此關心我的音樂，願意投入時間和精力來支持它。從那時起，我一直努力去見、去感謝所有給我機會追逐這個瘋狂夢想的人。」

▲台北捷運「泰勒絲 星夢列車」車廂內部。（圖／環球音樂提供）

▲台北捷運「泰勒絲 星夢列車」車廂內部。（圖／環球音樂提供）

如今19年過去，此次《星夢人生》的首週銷售數字已是當年的百倍，泰勒絲形容：「我有 4 百萬個感謝想送給我的粉絲們，也有4百萬個理由，讓我比以往更為這張專輯感到驕傲。」她感謝所有無論是前往電影院支持《星夢人生》專輯發行派對的粉絲，或是購買黑膠、專輯和數位收聽的所有樂迷，「我將永遠珍惜這種感覺，真是太棒了！謝謝你們送的可愛花束。」

▲台北捷運「泰勒絲 星夢列車」車廂內部。（圖／環球音樂提供）

▲台北捷運「泰勒絲 星夢列車」車廂內部。（圖／環球音樂提供）

為了歡慶泰勒絲創下驚人歷史紀錄，台灣環球音樂特別選擇台北捷運載運量最高的板南線，打造一輛「泰勒絲 星夢列車」，車箱內部以此次專輯封面主視覺佈置，自即日起至11月19日運行，將搭車通勤日常化成最璀璨的星夢人生。泰勒絲全新專輯《星夢人生》數位平台已經上線，實體各大通路現正預購中，預計10月23日發行。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

泰勒絲Taylor Swift

推薦閱讀

快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定小3歲大陸超模何穗

快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定小3歲大陸超模何穗

10小時前

安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經紀人回應了！

安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經紀人回應了！

4小時前

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子　「你長大比較慢，但絕不要放棄」

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子　「你長大比較慢，但絕不要放棄」

22小時前

小S「現身餐廳慶功」私下狀態全被拍！《不熙娣》班底都哭了：控制不住

小S「現身餐廳慶功」私下狀態全被拍！《不熙娣》班底都哭了：控制不住

8小時前

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」　夫妻倆超真實回應全場笑歪

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」　夫妻倆超真實回應全場笑歪

18小時前

小S突痛哭「S媽傳催淚訊息」！曝具俊曄家滿滿大S　公開想完成心願

小S突痛哭「S媽傳催淚訊息」！曝具俊曄家滿滿大S　公開想完成心願

19小時前

輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」　25字超有愛：有看金鐘就知道

輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」　25字超有愛：有看金鐘就知道

8小時前

39歲女星高橋智子車禍身亡！騎自行車凌晨遭撞…肇事司機認打瞌睡

39歲女星高橋智子車禍身亡！騎自行車凌晨遭撞…肇事司機認打瞌睡

5小時前

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

20小時前

叫賣哥突約大牙見面「有事想請妳幫忙」！赴完約…她車上淚崩：太感動

叫賣哥突約大牙見面「有事想請妳幫忙」！赴完約…她車上淚崩：太感動

10/17 14:07

金鐘獎／小S復出這天「長相超像大S」！　一票網友認證冒雞皮：太神奇

金鐘獎／小S復出這天「長相超像大S」！　一票網友認證冒雞皮：太神奇

21小時前

金鐘獎／大S帶著最美笑容現身螢幕！台下全看哭　14位故人緬懷惹淚崩

金鐘獎／大S帶著最美笑容現身螢幕！台下全看哭　14位故人緬懷惹淚崩

23小時前

熱門影音

派翠克頂陳偉霆髮型(?)　小S突缺席紅毯

派翠克頂陳偉霆髮型(?)　小S突缺席紅毯
TWICE登維密大秀全開麥！　志效.娜璉.MOMO.子瑜辣翻

TWICE登維密大秀全開麥！　志效.娜璉.MOMO.子瑜辣翻
唐綺陽「瘦出大V臉」 金鐘紅毯大秀美腿！

唐綺陽「瘦出大V臉」 金鐘紅毯大秀美腿！
「一代女皇」潘迎紫為金鐘來台　超凍齡大秀二頭肌

「一代女皇」潘迎紫為金鐘來台　超凍齡大秀二頭肌
陳漢典金鐘紅毯放閃Lulu　「主持12年最大獎是黃路梓茵」

陳漢典金鐘紅毯放閃Lulu　「主持12年最大獎是黃路梓茵」
利特承諾：會努力在台活動！ 主持《客家廚房》獲人氣獎

利特承諾：會努力在台活動！ 主持《客家廚房》獲人氣獎
林智勝首登金鐘獎ㄆㄧㄚˇ嘴　羞喊：不好意思，第一次來

林智勝首登金鐘獎ㄆㄧㄚˇ嘴　羞喊：不好意思，第一次來
阿達結巴：我祝福別人　陳漢典台下笑超開心XD

阿達結巴：我祝福別人　陳漢典台下笑超開心XD
趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神
陶晶瑩的「耐心訓練師」曝光 16歲兒爆料：她是噴火龍！XD　#星光雲REELS

陶晶瑩的「耐心訓練師」曝光 16歲兒爆料：她是噴火龍！XD　#星光雲REELS
楊一展低調當「鏟子超人」 見花蓮慘況...落下男兒淚！

楊一展低調當「鏟子超人」 見花蓮慘況...落下男兒淚！
溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞
大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

棒棒堂合體奪「實境節目主持人」　感言大超時...陶晶瑩虧：真的沒在怕#星光雲REELS

棒棒堂合體奪「實境節目主持人」　感言大超時...陶晶瑩虧：真的沒在怕#星光雲REELS

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

爆料趙露思「身心狀況差」無法補錄　《許我耀眼》配音員被批：沒職業道德

爆料趙露思「身心狀況差」無法補錄　《許我耀眼》配音員被批：沒職業道德

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

看更多

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前50

金鐘60／即時得獎名單！　特別貢獻獎葉輝龍、陳淑芳

8分鐘前0

金鐘獎／客家劇《星空》連5拉5超猛！勇奪5技術獎　網嚇：金鐘大谷翔平

9分鐘前20

金鐘獎／曾寶儀「9分鐘獨白」寫下產業的情書：我們真的都很努力

13分鐘前0

直擊／蘇永康揮別染毒黑歷史來台開唱　鞠躬10秒唱〈Sorry〉：當然愛你們

18分鐘前10

金鐘獎／李沐2度奪獎「下台激動哭了」！　認經歷低潮：很質疑自己

20分鐘前8

BLACKPINK炸翻高雄！Lisa嗨唱〈Rockstar〉轉身屁股蛋太辣　秒變夜店

24分鐘前10

沈春華精準評金鐘60！　一句話點出「典禮靈魂」

31分鐘前20

金鐘獎／《聽海湧》朱宥丞5歲出道！激動曝「12年演藝路」：不容易

33分鐘前20

金鐘獎／5年前才奪新人獎！　李沐抱走女配：不要選擇輕鬆走的路

41分鐘前40

金鐘獎／朱宥丞16歲就奪男配！　一上台網驚訝：是《俗女》的蔡永森

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定大陸超模何穗
    10小時前302
  2. 安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經
    4小時前4415
  3. 金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子
    22小時前263
  4. 小S「現身餐廳慶功」私下狀態全被拍
    8小時前221
  5. 小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」
    18小時前4653
  6. 金鐘獎／小S痛哭「S媽傳催淚訊息」！
    19小時前6012
  7. 輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」
    8小時前242
  8. 39歲高橋智子車禍身亡！　騎自行車凌晨遭撞
    5小時前409
  9. 金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S
    20小時前4831
  10. 叫賣哥突約大牙見面「有事想請妳幫忙」
    10/17 14:074819
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合