快訊／45歲藤岡靛宣布離婚！　分手13年印尼妻子：各走各的路

記者田暐瑋／綜合報導

日籍男星藤岡靛曾演出偶像劇《轉角＊遇到愛》、《不良笑花》，在台累積不少死忠粉絲，18日透過官方粉絲俱樂部網站宣布和結婚13年的印尼妻子離婚。

藤岡靛18日在粉絲俱樂部發文，宣布和結婚13年的印尼太太離婚，「今天有一個重要的事要宣布，雖然這是我個人的事情，但我與妻子決定將婚姻生活劃下句點。經過長時間的討論，我們彼此理解並尊重對方在價值觀與未來規劃上的不同，最終認為各自走自己的路是最好的選擇。」

▲藤岡靛。（圖／相信音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著藤岡靛表示，「在過去的婚姻生活中，妻子對家庭傾注了無私的愛，也一直支持著我的事業。自18年前相識以來，不論是風雨交加的日子還是晴朗的日子，她都陪伴在我身邊。如果沒有她，我可能不會發現自己唱歌的意義，更不會意識到自己有唱歌的能力。正因為有她的存在，才成就了今天的我，我對她抱有無法用言語表達的深深感激與敬意。」

藤岡靛2004年在香港開始模特兒事業，2005年因主演香港電影《八月的故事》而以演員身份出道，2006年將事業重心移至台灣，出演了多部電視劇與電影，2009年將音樂創作的基地設於雅加達，自2011年起開始在日本展開活動。2012年與印尼妻子結婚，2014年迎來了一對龍鳳胎，2016年妻子懷了第三胎，2017年迎來第三個孩子的誕生。

