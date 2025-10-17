直擊／BLACKPINK開唱倒數！世運彩排「歌單曝光」　他當第一搶周邊

記者吳睿慈／高雄報導

南韓女子天團BLACKPINK即將在18、19日於高雄世運開唱，她們是首個2度站上高雄世運的韓國女團。《ETtoday》實地到訪演唱會場地，小吃攤販約有35家、流動式廁所50間，為2天的演唱會做足準備，粉絲不用擔心餓肚子、沒地方上廁所，現場也有粉絲打算夜排搶周邊，坦言「因為大巨蛋快閃點賣完了」，只好到場排隊。

▲BLACKPINK即將在週末於高雄開唱。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）



BLACKPINK即將在高雄世運開唱，單場預計吸引5萬名粉絲朝聖，主辦單位特別祭出流動式廁所應對人潮，現場更設置多樣小吃攤位，約莫35家餐飲到場，從美式餐點必勝客、肯德基到美食 刈包、油飯、炭烤、拔絲地瓜、滷味、烤小捲、英式奶茶、日式炒麵、三明治、鐵板燒、炸雞、漢堡、牛排、韓式熱狗堡等美食應有盡有，粉絲不用擔心會在場館尋無食物果腹。

▲▼BLACKPINK高雄開唱倒數，場館設備正在彩排，2首歌單搶先公開。（圖／記者吳睿慈攝）



此次演唱會不僅是音樂盛事，更帶動周邊觀光與消費熱潮，高雄商圈商機滿滿。另外，粉絲所關心的周邊商品販賣時間採2階段開賣，早上10點先是VIP會員購買，接著11點半才對外開放所有民眾購買，交通管制則從早上8點到凌晨0時。

▲▼BLACKPINK周邊預計18日早上10點開搶，現場已經有粉絲在排隊。（圖／記者吳睿慈攝）



《ETtoday》實地到訪演唱會場地，4位天后雖還沒抵台，但場內已經開始設備彩排，稍早現場播著Jisoo的〈earthquake〉以及Lisa的〈Rockstar〉，由於世運為戶外場地，站在外面聽得還算清楚，歌單也因此搶先曝光；現場也有一位男歌迷透露「下午就來排買周邊，我跟朋友換班，因為大巨蛋賣光了」，打算夜排搶頭香買周邊。