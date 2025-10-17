顏正國《少年吔，安啦！》珍重再見場告別！高捷出席送老友　收益捐助更生人

記者蕭采薇／台北報導

「好小子」顏正國從童星出身，曾誤入歧途到後來成為億萬導演，卻在本月7日因肺腺癌離世，享年50歲。他生前經典作品《少年吔，安啦！》，為了紀念顏正國，特別推出「珍重再見場」，當年的夥伴高捷、喜翔、廖慶松、杜篤之，也都會出席，一起告別「阿國」。

▲顏正國日因肺腺癌離世，享年50歲。（圖／資料照）

「如今阿國也隨著阿兜仔去了遠方，好朋友一個個走了，想和逆風遠揚的永恆少年說聲：恣意飛翔，珍重再見。」片商17日公布，將於10月25日舉辦《少年吔，安啦！》珍重再見場，以此紀念顏正國。

此外，該場票房收益，將在扣除戲院拆帳及活動成本，捐贈給財團法人臺灣更生保護會新北分會，讓顏正國的善意流傳於世。

顏正國1992年主演電影《少年吔！安啦》成為經典，而他在電影中飾演的角色「阿國」，是在中秋時節離世。沒想到現實中，顏正國也在中秋節過後的一天過世，戲如人生卻也是無限唏噓。

▲顏正國生前經典作品《少年吔，安啦！》，戲如人生，都在中秋時節過世。（圖／資料照）

此外，當年另一位男主角「阿兜仔」譚至剛，早在電影上映隔年、1993年就因車禍驟逝，人生永遠停在18歲，如今顏正國也病逝，令不少影迷相當感慨。