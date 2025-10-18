超甜戀愛「原味」場景曝！《難哄》粉絲台南排隊...搶拍名場面

▲陸劇《難哄》的主要場景-北榆麵館 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／台南報導

《許我耀眼》目前因為趙露思成為高人氣討論陸劇，同樣另一部陸劇《偷偷藏不住》由趙露思飾演桑稚，劇中的哥哥桑延所衍伸的另一軸線陸劇《難哄》討論度在台灣暴漲，成為爆紅陸劇，而它的快閃店在台南登場，繼台北場引爆排隊熱潮後，台南場開幕首日同樣吸引眾多粉絲湧入，現場人氣爆棚。

《難哄》快閃店在台南的南紡購物中心，15日開始展出之後，快閃店不僅帶來不同於台北場的情境氛圍，更推出全新道具與周邊商品，邀請粉絲再度沉浸桑延與溫以凡的浪漫世界。日前主辦方公告展期消息後，粉絲紛紛留言讚嘆「開幕日和閉幕日都別具意義」、「這下子又被哄得服服貼貼了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陸劇《難哄》的主要戲服也首度空運來台。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陸劇《難哄》當中的男女主角成了粉絲必拍的背景 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

走進快閃店，劇中「經典慶生場景」率先映入眼簾，男女主角共用草莓蛋糕的唯美劇照，瞬間將粉絲拉入滿滿曖昧氛圍，值得一提的是，台北場熱門打卡點「北榆麵館」劇組道具也完整移師台南；更首度設置全新「香港電梯場景」打卡點，粉絲化身靚仔靚女拍照，隨便拍都能出片。

此外，「重慶加班展」展出的經典畫作、校園制服，更是首度空運來台，為粉絲帶來耳目一新的驚喜。活動贈品方面，明星小卡與海報也推出新款，讓「哄蜜們」直呼「我想全包」「再衝一波」。週邊商品部分，台南場不僅延續台北場熱銷品，更帶來多款全新限定品，包括劇中女主同款雪花手機殼、桑頭牌 / 加班發光插座、加班玻璃對杯及超人氣點點貓吊飾等，消息一出即引發粉絲熱烈關注。同時，台南場部分週邊及官方商品同步於 Be come true 電商平台開放預購，讓無法親臨現場的粉絲也能搶先收藏心儀好物。

▲陸劇《難哄》快閃台南，不少粉絲排隊朝聖 。（圖／記者吳奕靖翻攝）