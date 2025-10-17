米倉涼子陷「被設局」疑雲　日媒揭內幕：情報外流太巧合

▲米倉涼子近來陷入涉毒疑雲，不過當初報導的《週刊文春》以外幾間日媒，提出不同看法。（翻攝網路）

日本女星米倉涼子近日被疑涉毒，演藝活動大受影響，鬧得滿城風雨；不過近來有些日媒開始風向轉變，竟傳出她是「被設局」的。

綜合媒體報導，米倉涼子在自家被搜索後，雖然疑似查獲多項違法藥物與吸食器具，但她接受問訊與尿液檢測後並未遭起訴或拘留，顯示尿檢呈陰性，而且掌握不到犯罪事實。此外，米倉涼子數個月來多次主動前往配合調查，全程冷靜並且願意配合。

尤其米倉涼子事後還飛往歐洲，返國時就遭記者堵訪，讓她相當困惑；不僅如此，日本厚生勞動省麻藥取締部突襲行動曝光之前，已有多間媒體在她家門前蹲點守候，難免不讓人懷疑整個過程異常同步。熟悉司法程序的人士就指出，從頭到尾情報外流的方式很像一場有劇本的操作。

米倉涼子目前暫住飯店，試圖躲避被監視的生活，一切焦點也轉到長期與她半同居的阿根廷籍舞者男友。米倉涼子的男友在家中被搜索之後離開日本，然後表示因有家人生病，目前無法配合約談，導致證物鑑定與男方行蹤未明，調查進度陷入停滯。

